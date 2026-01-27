“Sözün bittiği, hareketin başladığı yerdeyiz: COP31 yolculuğumuz başlıyor”

Sıfır Atık Vakfından yapılan açıklamada, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu ve liderliği doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Ağırbaş'ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ilan ettiği COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu görevlendirmesine ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

COP31 sürecinin yalnızca bir zirve takvimi değil, yüksek sorumluluk taşıyan küresel bir dönüşüm yürüyüşü olduğunu kaydeden Ağırbaş, "COP31 yolculuğumuz, sorumluluğu büyük, hedefi net bir yürüyüşün başlangıcıdır. İklim mücadelesini etkisi ölçülebilir adımlarla büyüteceğiz. Birleşmiş Milletler çatısı altında dünyanın iklim rotasının çizildiği en büyük zirve olan COP sürecinde masadaki diplomatik kararları sahanın gerçekliğine ve somut işbirliklerine taşıyan Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu görevini üstlenmek, şahsım adına büyük bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Ağırbaş, COP sürecinde alınan kararların hayata geçirilmesinde kritik bir role sahip olan Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu görevinin, küresel iklim diplomasisi ile reel uygulamalar arasında güçlü bir bağ kurduğunu vurgulayarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Yıllardır süregelen iklim diplomasisinde hep şunu müşahede ettik. Masada atılan imzalar çok kıymetli, ancak dünyayı iyileştirecek asıl kudret, o imzaları hayata geçirmekte yatıyor. Bizim yeni misyonumuz tam olarak budur. Hükümetlerin yüksek hedefleri ile sokağın, sanayinin, üniversitenin ve gençlerin enerjisi arasında sarsılmaz bir köprü kurmak. Artık 'Ne yapmalıyız?' sorusuna odaklandığımız dönemdeyiz."

- "COP31, SOMUT BAŞARI HİKAYELERİNİN YAZILDIĞI BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

Türkiye'den dünyaya yayılan Sıfır Atık Hareketi'nin, COP31 sürecinde en güçlü yol gösterici olduğunu vurgulayan Ağırbaş, "Bu süreçte en güçlü pusula şüphesiz Türkiye'den dünyaya bir iyilik hareketi olarak yayılan Sıfır Atık modelidir. Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanımız saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde filizlenen bu vizyon, bugün sadece bir çevre projesi olmanın çok ötesine geçmiş, küresel iklim krizinin en etkili reçetesi ve bir yaşam kültürü haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Ağırbaş, Sıfır Atık Forumu çatısı altında kapsamlı bir seferberlik başlatılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte, özellikle Sıfır Atık Forumu çatısı altında yerel yönetimlerden uluslararası şirketlere, sivil toplumdan finans dünyasına kadar tüm paydaşlarla bir araya geleceğiz. Amacımız sadece atığı yönetmek değil, üretimi, tüketimi ve yaşam alışkanlıklarını döngüsel bir anlayışla yeniden tasarlamak. İnanıyoruz ki COP31, somut başarı hikayelerinin yazıldığı bir dönüm noktası olacak. Küresel seferberlik ruhuyla kimseyi geride bırakmadan bu mücadeleyi büyüteceğiz. Vakit, sözü eyleme, niyeti harekete, taahhütleri somut başarılara dönüştürme vaktidir. Daha adil, daha yeşil ve atıksız bir dünya için..."

- YÜKSEK DÜZEYLİ İKLİM ŞAMPİYONLUĞU

Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu, 2015 yılında Paris'te düzenlenen ve küresel iklim müzakereleri açısından bir dönüm noktası olan Birleşmiş Milletler İklim Konferansı (COP) kapsamında oluşturuldu. Bu mekanizma, Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşılmasını desteklemek amacıyla hükümetler ile devlet dışı aktörler arasında güçlü bir işbirliği zemini oluşturmayı hedefliyor.

İklim Üst Düzey Şampiyonları, işletmeler, finans kuruluşları, şehirler, bölgeler, sivil toplum kuruluşları ve yerel toplulukları kapsayan geniş bir paydaş ekosistemini harekete geçirerek, iddialı ve somut iklim eylemlerinin hayata geçirilmesini teşvik ediyor.

İki yıllık görev süreleri boyunca görev yapan ve bayrağı bir COP'tan diğerine devreden şampiyonlar, ulusal hükümetler ile devlet dışı aktörler arasında köprü görevi üstleniyor. Bu çalışmalar, Küresel İklim Eylem Gündemi çerçevesinde, uygulamayı hızlandırmaya yönelik beş yıllık bir vizyon doğrultusunda yürütülüyor.