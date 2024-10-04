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  • Sözünü tutmayan İmamoğlu'na CHP Genel Merkezi önünde soğuk duş
Güncel

Sözünü tutmayan İmamoğlu'na CHP Genel Merkezi önünde soğuk duş

İstanbul'dan Ankara'ya gelen bir vatandaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emeklilere yıllık 10 bin lira “pazar desteği” vaadini yerine getirmediğini belirterek, CHP Genel Merkezi önünde pankartlı protesto düzenledi.

IHA4 Ekim 2024 Cuma 15:36 - Güncelleme:
Sözünü tutmayan İmamoğlu'na CHP Genel Merkezi önünde soğuk duş
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eylem düzenlendi. İstanbul'dan Ankara'ya gelen Birol Durmuş adlı vatandaş, İmamoğlu'nun 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesi emeklilere yıllık 10 bin lira "pazar desteği" vaadini hayata geçirmediğini belirterek, pankartlı protesto düzenledi.

Birol Durmuş, "7 ay oldu seçim bitti ve hiçbir şey görmedik. Ağızlarına dahi almıyorlar. Oyumuzu verdik ama karşılığını göremedik. Beraber çalıştığı herkesi bir yerlere yerleştirdi. Herkesin gönlünü yaptı. DEM Parti'nin bile yaptı ama emeklilerin yapamadı. Buradan soruyorum; neden emeklilere 10 bin lira pazar vaadi verdiniz? 'Bir ekmek vereceğim' dediniz Halk Ekmek'ten. Neden vermiyorsunuz? Bunu engelleyen bir şeyler mi var? Bunu öğrenmek için İstanbul'dan Ankara'ya geldim. İki gündür buradayım ve bilgilerimi alıyorlar. Hala iki gündür bakan yok. 'Biz böyle vaat etmedik' diyen yok. Biz emekliler seni oraya getirmesini bildiysek, indirmesini de biliriz" dedi.

Durmuş, CHP'li yetkililerden bir dönüş almadan hiçbir yere gitmeyeceğini ifade etti.

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