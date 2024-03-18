Sözünü tutmayan Tanju Özcan, vaatlerini de yerine getirmedi

Skandal ve gaflarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 2023 yılında yapılan genel seçimlerden önce "Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa Bolu Belediye Başkan adayı olmayacağım" demişti. Ancak Özcan sözünde durmadı. Bolu'da tekrardan CHP tarafından aday gösterildi.

TANSU ÖZCAN VAATLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ

Kendine vermiş olduğu "Aday olmayacağım" sözünü tutmayan Tanju Özcan, 2019 yerel seçimlerinde Bolu halkına sunduğu vaatleri de yerine getirmedi. Yeni stadyum, ücretsiz Wi-Fi, indirimli alışveriş, ucuz su, ilave pazar yeri ve daha nice sözler havada kaldı.



Tanju Özcan, eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bayrak açmasının ardından partiden ihraç edilmiş, daha sonra CHP'ye yeniden dönmesine izin verilmişti.