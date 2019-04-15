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Sözünü unuttu! Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bakın ne oldu?

Seçimden önce “İlk icraatım öğrenci evine indirimli su olacak” diyen Mansur Yavaş, danışmanlarının maaşını gündeme aldı.

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Seçim kampanyası sürecinde “öğrenci evi statüsünde olan yerler için ilk meclis toplantısında suya yüzde 50 indirim uygulayacağız” diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu sözü unuttu. Yavaş dün gerçekleşen Belediye Meclis Toplantısı’nda öğrenci evlerine su indirimi yerine, atayacağı danışmanlarının maaşlarının belirlenmesi başlığını gündeme getirdi. Bu öneri AK Parti ve MHP’li Meclis üyelerinin tepkilerine neden oldu. AK Parti Ankara il Gençlik Kolları Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ali Osman Özdemir, Yavaş’ın bu sözünü hatırlattarak, tepki gösterdi. 
 
AK PARTİ VE MHP KATILMADI
 
MHP’li Meclis Üyesi Murat Ilıkan da danışman maaşlarını belirleme yetkisi veren teklifin oylanmasına itiraz etti. AK Partili ve MHP oylamaya katılmadı. Teklif CHP ve İP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. 
 
(Akşam)

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

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