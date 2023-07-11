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  • Sözünü yerine getirmeyen Mansur Yavaş'a tepki: Bakım yok, kullanma yok, verimlilik yok
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Sözünü yerine getirmeyen Mansur Yavaş'a tepki: Bakım yok, kullanma yok, verimlilik yok

Ankara Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın verdiği sözleri yerine getirememesini eleştirdi. Belediye Başkanı Oğuz, 'Bakım yok, kullanma yok, verimlilik yok.' dedi.

IHA11 Temmuz 2023 Salı 13:43 - Güncelleme:
Sözünü yerine getirmeyen Mansur Yavaş'a tepki: Bakım yok, kullanma yok, verimlilik yok
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Oto Pazarı'nın yapılması planlanan yerde incelemelerde bulunan Başkan Oğuz, hiçbir çalışmanın yapılmadığını, atılan asfaltta ise derin oyukların açıldığı yerleri tespit etmesi üzerine, bu durumu meclise taşıdı.

Belediye Başkanı Oğuz, iki yıl önce Ankara Büyük Şehir Belediyesi Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın 2 yıl önce vaat ettiği Açık Oto Pazarını hala hayata geçirememesini eleştirerek, "Son halini kendim dün bizzat gittim gördüm. İçim yandı. Sonuçta Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaralının parasını harcıyor. Biz kendi ilçe halkımızın parasını harcıyoruz. Orada bir yanlışlık gördüğüm zaman içim sızlıyor. İnanın derin çatlaklar oluşmuştu son yağışlardan sonra. Hepsini çektim. Sosyal medyamdan da İnşallah bugün akşam paylaşacağım. Niyetimiz şu, iyi kötü orada bir yatırım var, bir eser var, bir emek var. Ama bakım yok, kullanma yok, verimlilik yok" diye konuştu.

Mecliste, 2 yıl önce yapılması planlanan ama bugün hala atıl durumda olan Oto Pazarı ile ilgili konuşan Başkan Oğuz, projeyi ilk duyduklarında ABB Başkanı Yavaş'a memnuniyetlerini dile getirdiklerini fakat bugüne kadar hiçbir çalışmanın yapılmamasının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

Oto Pazarı olarak kullanılacak alanın atıl durumda olmasından dolayı rahatsızlık duyduğunu ifade eden Oğuz, Kahramankazan Belediyesi olarak alanın işletmesine talip olduklarını belirterek, "Verin, biz çalıştıralım. Oto pazarıysa oto pazarı yapalım, modifiyeli araç kullanan gençlere tahsis edilecekse bırakın onlara tahsis edelim. Elbet bir şey yaparız. Sonuç itibariyle Büyükşehir oraya bir para vermiş. Sayın Başkan dinliyorsa lütfen personelinin dikkatini bu konuya çeksin. Gelinen son durum şu, dolgu halinde yaptığınız alan şu an çöküyor. Asfaltlar ortadan ikiye yarılıyor. İki elinizin gireceği derin çatlaklar oluşmuş ve meydan ikiye bölünüyor. Görüntülerini çektim atacağım. Yazıktır, günahtır" açıklamalarında bulundu.

  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz
  • Mansur Yavaşın sözlerini yerine getirememesi

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