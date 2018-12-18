SpaceX yılın son uçuşunu bugün yapacak: Canlı yayın

Lansman bugün ABD Hava Kuvvetleri'nin Florida eyaletine bağlı Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden 17:11'de (TSİ) başlayacak. Fırlatma yeni bir Falcon 9 Block 5 roketi ile yapılacak.

Lockheed Martin tarafından SpaceX, ABD Hava Kuvvetleri için tasarlanan GPS III uyduları üç kat daha iyi doğrulukta ve sekiz kat daha iyi anti-parazitleme yeteneklerine sahip olacak. Uzay aracı ömrü bugün, yörüngedeki en yeni GPS uydularından yüzde 25 daha uzun olacak. Ömürlerinin 15 yıla kadar olaması planlanıyor. GPS III'ün yeni L1C sivil sinyali, aynı zamanda, ilk kullanıcılara, yerel kullanıcılar için bağlantıyı geliştiren, Galileo gibi, diğer uluslararası global navigasyon uydu sistemleriyle uyumlu bir sinyal yayınlayan ilk GPS uydusu haline getirecek.

Let me upgrade ya 🎵. Here's looking at you GPS III. https://t.co/kNHQc7r15H #transformationtuesday pic.twitter.com/0dEA03vyJL — Lockheed Martin (@LockheedMartin) 4 Aralık 2018

Lansmanı buradan canlı olarak izleyebilirsiniz: