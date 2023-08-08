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  • SPK, telefon dolandırıcılarına karşı uyardı: Talepte bulunanlara itibar etmeyin
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SPK, telefon dolandırıcılarına karşı uyardı: Talepte bulunanlara itibar etmeyin

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 'Kurulumuzun şahısları telefonla arayarak haklarında idari para cezası tesis edilmeden önce uzlaşma başvurusunda bulunup bulunmayacağının sorulması veya belirli IBAN numaralarına para gönderilmesini talep etme gibi bir uygulaması bulunmamaktadır.' açıklaması yaptı.

AA8 Ağustos 2023 Salı 17:01 - Güncelleme:
SPK, telefon dolandırıcılarına karşı uyardı: Talepte bulunanlara itibar etmeyin
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SPK açıklamasında, son dönemde Kurul'a ulaşan yatırımcı telefonları üzerine, kendisini SPK veya diğer bir kurum çalışanı, arabulucu ya da vekil olarak tanıtan ve Kurul personelinin adını ya da farklı unvanları kullanan kişilerce, vatandaşlardan, haklarında Kurulca idari para cezası uygulandığı/uygulanacağı veya kumar borcu sebebiyle veya Kurul'un arabuluculuk faaliyeti yürütmesi dolayısıyla para gönderilmesinin istendiği yönünde bilgi edinildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurulumuzun şahısları telefonla arayarak haklarında idari para cezası tesis edilmeden önce uzlaşma başvurusunda bulunup bulunmayacağının sorulması veya belirli IBAN numaralarına para gönderilmesini talep etme gibi bir uygulaması bulunmamaktadır. Dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki söz konusu faaliyette bulunanlara itibar edilmemesi gerekmektedir.

Kurulumuza ulaşan yatırımcı şikayet ve başvurularından tespit edilebildiği kadarıyla söz konusu dolandırıcılık fiilinin icrasında kullanılan telefon numaraları ile ilgililer hakkında Kurulumuzca ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde Türk Ceza Kanunu 157 ve devamı maddeleri uyarınca suç duyurusunda bulunulacaktır. Diğer yandan, söz konusu telefonla dolandırıcılık filleri nedeniyle mağdur olmuş kişilerin de suç duyurusunda bulunmalarının ve zararlarının tazmini hususunda her türlü yasal haklarını kullanmalarının mümkün olduğunun hatırlatılmasında fayda görülmektedir."

  • SPK açıklama
  • SPK uyarı

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