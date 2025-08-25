Spor şöleninde kayıp alarmı! Rus yüzücüden haber alınamıyor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, İstanbul Boğazı'nda kayboldu.

İstanbul Boğazı'nda dün 81 ülkeden 2820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Ekipler, başta yarışın gerçekleştiği Kanlıca-Kuruçeşme bölgesi olmak üzere Boğaz genelinde Rus sporcuya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

KONUYA İLİŞKİN İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Yarışa, 81 ülkeden 2800'den fazla sporcu katılmıştır. Kanlıca - Kuruçeşme arasındaki 6.5 km'lik parkurda yapılan yarış sonunda yapılan kontrollerde, yarışa Rusya Federasyonu'ndan katılan 30 yaşındaki profesyonel yüzme antrenörü Nikolai Andreevich Svechnikov'un bitiş noktasına gelmediği tespit edilmiştir. Güvenlik kamerası görüntüleri ve yüzücülerin ayaklarına takılı çipler kontrol edildiğinde, şahsın başlangıç noktasından yarışa başladığı, ancak bitiş noktasında denizden çıkış yapmadığı anlaşılmıştır. Sahil güvenlik unsurları olayın ardından, parkur çevresinde ve İstanbul Boğazı boyunca arama tarama faaliyetlerine başlamış, ancak şahsa ait bir unsura rastlamamıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.