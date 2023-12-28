İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2023 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,4325
  • EURO
    32,796
  • ALTIN
    1973.45
  • BIST100
    7260.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sporcu gençlerin merakla beklediği TÜGVA DOLUFEST günleri başladı
Güncel

Sporcu gençlerin merakla beklediği TÜGVA DOLUFEST günleri başladı

TÜGVA DOLUFEST Projesi spor meraklılarıyla girişimcileri bir araya getiriyor. Bugün yapılan lansmanla birlikte 5 gün sürecek etkinliklerde, spor girişimciliği üzerine birçok konu dolu dolu işlenecek. Katılımcılar program sonunda Youthpass sertifikası alacaklar.

28 Aralık 2023 Perşembe 09:13 - Güncelleme:
Sporcu gençlerin merakla beklediği TÜGVA DOLUFEST günleri başladı
ABONE OL

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) DOLUFEST Projesi bugün yapılan lansmanla birlikte başladı. TÜGVA ve Ulusal Ajans işbirliğiyle Erasmus Plus Programı kapsamında yapılan proje açılışında, spora ve girişimciliğe meraklı gençler bir araya geldi. Oturumlar halinde düzenlenen programın ilk gününde spor girişimciliğinin temel prensipleri, güncel spor girişimciliği trendleri, başarılı spor girişimcilerinin tecrübeleri konuşuldu.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci'nin açılış konuşmasıyla başlayan DOLUFEST'in ilk gününde Salcano Bisiklet Yönetim Kurulu Başkanı Salih Akgül "Başarılı Spor Girişimcilerin Tecrübeleri ve İpuçları" konulu bir konuşma yaparak tecrübelerini paylaştı.

Program hakkında konuşan İbrahim Beşinci; "Genel Merkez binamızda 5 gün boyunca dolu dolu geçmesi için düzenlenen bu projenin sonunda genç katılımcılara Youthpass sertifikası da vererek yeni yılı girişimciliğe yeni bir adım atarak tamamlamış olacağız. Buradaki gençlerimizle birlikte 1 Ocak günü buradaki bütün kardeşlerimizi Galata Köprüsü'ne bekliyoruz. Yılın ilk gününde Ayasofya, Sultan Ahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii'nde sabah namazının manevi ikliminde buluşup; Galata Köprüsü'ne akın akın yürüyecek, birliğimizi-beraberliğimizi tüm dünyaya göstereceğiz." dedi.

  • TÜGVA DOLUFEST
  • spor girişimciliği
  • Youthpass sertifikası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.