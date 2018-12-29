SS Başkanı Demir: TCG Anadolu LHD 2019 yılının ilk çeyreğinde suya inecek

CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk olan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "TCG Anadolu LHD gemimiz 2019 yılının ilk çeyreğinde suya inecek" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

ANADOLU GEMİSİ PROJESİ

Anadolu gemisi müthiş bir güç çarpanı. Bu gemi denizde herhangi bir operasyona katıldığında içinde havuzu var. Ve bu havuzda çıkarma gemileri taşıyor. Bununla beraber çıkarma yapabiliyorsunuz, hem personel, hem mühimmat, hem silah hem zırhlı araç gönderebiliyorsunuz. Bu gemiden hava unsurlarınızı hareket ettirip operasyona gönderebiliyorsunuz. 2019’un ilk çeyreğinde suya inecek. İki yıl daha gemimizin diğer donanımları devam edecek. Genelde kamuoyunda uçak gemisi olarak adlandırılıyor. Bu uçak gemisinden daha kompleks unsurlar taşıyor. Geminin sadece inşası değil, gemideki savaş sistemleri de yerli burada. Yüzde 65’in üzerindeyiz. 2023’ten önce hizmete girecek. Önümüzdeki çeyrekte denize inecek. İki yıl içinde de hizmete girecek.