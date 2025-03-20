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SSB Başkan Yardımcısı Karataş: Savunma sanayi teknolojiyi geliştiriyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Space'S Kulübü tarafından uzay ve savunma sanayiinin önde gelen isimlerinin deneyimlerini paylaştığı ‘Hayal Mühendisleri: Sektörden Üniversiteye' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, 'Savunma sanayi gerçekten teknolojiyi geliştiriyor ve aynı zamanda teknolojiyi geliştirirken insanı da doğru yetiştiren bir platform olarak karşımıza çıkıyor' dedi.

IHA20 Mart 2025 Perşembe 16:40 - Güncelleme:
SSB Başkan Yardımcısı Karataş: Savunma sanayi teknolojiyi geliştiriyor
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Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"SAVUNMA SANAYİ GERÇEKTEN TEKNOLOJİYİ GELİŞTİRİYOR"

Etkinlikte konuşan Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, savunma sanayisinin önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Karataş, "Savunma sanayi gerçekten teknolojiyi geliştiriyor ve aynı zamanda teknolojiyi geliştirirken insanı da doğru yetiştiren bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Görüyorsunuz ki son dönemde savunma sanayi gündüz kuşağı programına döndü. Herkes savunma sanayisini konuşuyor. Ama doğru kişiler tarafından, doğru platformlarda konuşulması gereken bir alandan bahsediyoruz" dedi.

"AYAĞIMIZ YERE ÇOK BASMIYOR"

Space'S Kulübü Başkanı Muratcan Bolat da konuşmasında kulüp faaliyetleri hakkında bilgi vererek, "Uzay mühendisleri öğrencileri olarak ayağımız yere çok basmıyor o yüzden geleceği beraber şekillendirmek için etkinliklerimize başladık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlik, GE AEROSPACE Yazılım Mühendisliği Direktörü Ozan Erciyas ve ROKETSAN Akademi Müdürü Selin Tamer'in sunumları ile devam etti.

  • Savunma Sanayii
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