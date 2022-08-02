SSB Başkanı Demir: Güçlü Türkiye için bilim-teknoloji-sanayi-üretim-ihracat zincirini bozmamak lazım

OMÜ ev sahipliğinde düzenlenen 15 Temmuz Sonrası Savunma Sanayii'ndeki Gelişmeler konulu çalıştaya katılmak üzere kente gelen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'ı makamında ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede; kurumlar arası iş birliği, Ar-Ge çalışmaları, OMÜ'nün akademik gelişimi ve projeleri konuşuldu. Görüşmede Rektör Ünal, 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan TEKNOFEST'22'nin merkez üssü konumundaki Samsun'da OMÜ olarak yaptıkları hazırlık ve çalışmalar ile öğrenci projeleri hakkında İsmail Demir'e bilgiler verdi.

Ziyarette OMÜ Şeref Defteri'ni imzalayan Başkan Demir şu ifadeleri kullandı:

"Teknofest Karadeniz rüzgarı ile başladığımız ziyaretlerimizin ikinci durağı Samsun oldu. Ama bu gelişimizin festivalden öte üniversitemiz, tekno kentimiz ve sanayimiz ile bir buluşma amacı taşıyor. Ziyaretimize Ondokuz Mayıs Üniversitesinden başlayarak 15 Temmuz sonrası savunma sanayimizdeki gelişmelerin ele alınacağı bir çalıştay başlatmış olduk. Bu çalışmalara öncülük eden Rektörümüz Prof. Dr. Yavuz Ünal ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimizi sunuyor çalışmalarının meyvesini bir an önce alınmasını temenni ediyorum. Güçlü bir Türkiye için bilim-teknoloji-sanayi-üretim- ihracat zincirinde el ele yürümek dileğiyle."