İSTANBUL 25°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2024 Cuma / 25 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0789
  • EURO
    37,727
  • ALTIN
    2748.21
  • BIST100
    9833.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • SSB Başkanı Görgün, GÖKBEY helikopteri ile uçtu
Güncel

SSB Başkanı Görgün, GÖKBEY helikopteri ile uçtu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, T625 GÖKBEY helikopteri ile tarihi bir uçuş gerçekleştirdi.

AA30 Ağustos 2024 Cuma 17:46 - Güncelleme:
SSB Başkanı Görgün, GÖKBEY helikopteri ile uçtu
ABONE OL

Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Görgün, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen "GÖKBEY Zafer Uçuşu" programına Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ile katılım sağladı.

T625 GÖKBEY helikopteri ile tarihi bir uçuş gerçekleştiren Görgün, helikopterin telsizinden seslenerek, "Kıymetli çalışma arkadaşlarım; bugün, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşku içinde kutluyoruz. Bu özel günde GÖKBEY helikopterimizin gösteri uçuşuna tanıklık etmekten büyük bir gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla, Türk mühendisliğinin ve savunma sanayisinin ulaştığı seviyeyi gözler önüne seriyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyük Türk mühendisliğinin savunma sanayisinin gelişiminde kritik bir rol oynayarak, Türkiye'nin teknolojik yetkinliğini dünyaya tanıttığına vurgu yapan Görgün, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarılar, ülkemizi daha da yükseklere taşımamıza yardımcı oluyor. Bu başarılarda siz değerli meslektaşlarımızın katkısı büyüktür ve hep birlikte ülkemizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, milletimizin ve onun sarsılmaz ruhunun daima var olmasını diliyorum."

Öte yandan, TUSAŞ tarafından tasarlanıp üretilen T625 GÖKBEY genel maksat helikopterinin test ve sertifikasyon faaliyetleri başarılı bir şekilde devam ediyor.

Yerli ve yabancı ihtiyaç sahibi kullanıcılar için milli imkanlar ile geliştirilen GÖKBEY helikopteri, görevlerini en zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında TEI tarafından geliştirilen milli TS1400 Turboşaft Motoru ile etkin bir şekilde icra edebilecek.

  • Helikopter
  • T625 Gökbey
  • Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.