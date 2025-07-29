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''SSÇ''ler yol kesip gasp yaptı! Tek vukuatları değilmiş

Mattia Ahmet Minguzi cinayeti ile tartışılan 'suça sürüklenen çocuklar' (SSÇ) Esenyurt'ta işlek bir AVM'nin önünde yol kesip gasp yaptı. Sosyal medyadaki görüntülerin ardından yakalanan U.K (16) ve M.İ.A'nın (15) aynı gün bir de laptop hırsızlığına karıştıkları ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ29 Temmuz 2025 Salı 09:02 - Güncelleme:
''SSÇ''ler yol kesip gasp yaptı! Tek vukuatları değilmiş
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Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle gündem olan 'SSÇ'ler İstanbul'da gasp yaptı. Yakalanan iki çocuğun aynı gün laptop da çaldığı ortaya çıktı.

İstanbul Esenyurt'daki Marmara Park AVM'nin önünü mesken tutan suça sürüklenen çocukların (SSÇ) yoldan geçenlerin önünü keserek gasp yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde sabah AVM'nin önünden geçen 18 yaşındaki R.G.,'nin önünü kesen iki kişinin gencin üzerinde bulunan saat ve cüzdanı gasp ettiği görülüyor. Tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçen Güven Timleri SSÇ'ler U.K. (16) ve M.İ.A.'yı (15) Esenyurt'ta gözaltına aldı.

HIRSIZLIK DA YAPMIŞLAR

Yakalanan 2 SSÇ'nin üzerlerinden R.G.'ye ait cüzdan ve kol saati çıktı. Öte yandan çocukların üzerinde bir laptop olduğunu fark eden polis, bununda çalıntı olma ihtimali üzerine çalışma başlattı. SSÇ'lerin aynı gün Beylikdüzü'ndeki bir kafeden Ş.A.'ya ait laptopu çaldıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen SSÇ'ler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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