Adalet Bakanlığı, 16 yaşını doldurmuş çocukların işlediği ağır suçlarda ceza indirimlerini kademeli olarak kaldırmayı planlıyor. Kasten öldürme suçunu işlediği sırada 16 yaşını doldurmuş olan çocuk suçlular düzenlemeyle cezasız kalmayacak.

Türkiye'de çocuk suçluluğu, artık toplumsal güvenliği doğrudan tehdit eden en ciddi meselelerden biri haline geldi. Son yıllarda çocukların karıştığı cinayet, yaralama, gasp ve kurşunlama olaylarında büyük bir artış yaşanıyor.

İstanbul Kadıköy'deki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti, İzmir'de geçtiğimiz günlerde iki polisi şehit edilmesi, Ankara'da kardeşi ve annesini korumaya çalışan 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın 18 yaşın altındaki şüphelilerce katledilmesi, son dönemde hepimizi derinden yaralayan eylemlerdi.

Kamuoyunda, 18 yaşın altındaki çocukların SSÇ (Suça Sürüklenen Çocuk) kapsamında yargılanması ve yargılamaları sırasında 18 yaş üstü kişilerden daha az ceza almasına yönelik yürürlükteki kanun maddelerinin arttırılarak değiştirilmesi tartışıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un çocuklarla ilgili cezaların arttırılacağına ilişkin sinyallerini verdiği Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı taslağa ulaşıldı. Suça Sürüklenen Çocuklar'ın (SSÇ) yargılanmasında yapılacak düzenlemeyle ilgili elde edilen bilgilere göre 15 ile 18 yaş grubunda olan çocuklar hakkında TCK'nın 31'inci maddesinde düzenleme yapılması planlanıyor.

TCK 31'İNCİ MADDE NE DİYOR?

Halihazırda yürürlükte olan bu maddede, fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğunun olmadığı, bu kişiler hakkında ceza kovuşturması yapılamayacağı ancak çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanacağı ibareleri mevcut.

12-15 YAŞ ARALIĞINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET YERİNE 15 YIL VERİLİYOR

31'inci maddenin ikinci fıkrasında, eğer eylemi işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması halinde ceza sorumluluğu olmayacağı belirtiliyor.

Ancak eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahipse ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerektirdiği takdirde 12 yıldan 15 yıla, müebbet hapis yerine ise 9 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Diğer cezaların yarısı indirilip ve bu halde her fiil için verilecek hapis cezasının yedi yıldan fazla olmaması uygulaması mevcut.

18 YAŞINI DOLDURMAMIŞSA 24 YIL

TCK 31'inci maddenin 3'üncü fıkrasında da suçu işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 18 yıldan 24 yıla, müebbet hapis cezası yerine de 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Diğer cezaların üçte birine indirim ve her fiil için verilecek hapis cezasının 12 yıldan fazla olmayacağı ifade ediliyor.

DAHA FAZLA CEZA VERİLECEK

Sabah'ın haberine göre, Adalet Bakanlığı'nca TBMM'ye sunulması beklenen yeni düzenlemeyle, 31'inci maddenin üçüncü fıkrasında belirlenen indirim oranlarının düşürülmesi yoluyla çocuk faillere daha fazla ceza verilmesinin önünün açılması bekleniyor.

Düzenlemeyle, kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olma hususları göz önünde bulundurularak kasten öldürme suçunu işlediği sırasında 16 yaşını doldurmuş olan çocuklar bakımından hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmaması sağlanacak.

AİLELERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ SUÇU CEZA MİKTARI DA ARTACAK

Suça sürüklenen çocukların aileleriyle ilgili ilgili ceza maddesinde düzenlemeye gidilecek. TCK'nın 233'üncü maddesi olan "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçunda, aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet üzerine 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor.

Düzenlemeyle birlikte, aile hukukundan kaynaklanan yükümlüğün ihlali suçunun ceza miktarları arttırılarak, toplumsal duyarlılığı yüksek ve sosyal açıdan daha uyumlu çocukların yetiştirilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

"SSÇ"ler yol kesip gasp yaptı

Bakan Tunç: 18 yaş altı şiddet olayları titizlikle incelenecek

Minguzzi cinayetinde yeni görüntülere ulaşıldı!

"Oğlunu öldürdük, sıra sende"