Stajyer maaşı ne kadar 2019 Lise Stajyer maaşı hesaplama nasıl yapılır? On binlerce öğrenci 2019 stajyer maaşları kaç TL, zam yapıldı mı sorusun odaklandı. Peki stajyer maaşları hesapla işlemi nasıl yapılır? 2019 Stajyer ücretleri maaşları son dakika açıklamaları burada! Stajyer maaşları, asgari ücretin net tutarının yüzde 30'u şeklinde ödenmektedir. Asgari ücret net tutarından Asgari Geçim İndirimi düşülüyor. Çıkan sonucun yüzde 30'u stajyer maaşına tekabül ediyor.. Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit ediliyor. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan, 20'den az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan aşağı ücret ödenemiyor. Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesna tutuluyor. İşte son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

STAJYER MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Stajyer maaşları, asgari ücretin net tutarının yüzde 30'u şeklinde ödenmektedir. Asgari ücret net tutarından Asgari Geçim İndirimi düşülüyor. Çıkan sonucun yüzde 30'u stajyer maaşına tekabül ediyor.

2019 STAJYER MAAŞI NE KADAR OLDU?

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında işletmelere stajyer desteği verileceğinden stajyer ücretleri asgari ücretin net tutarının yüzde 30'u şeklinde ödenecek.

2019 yıllnda asgari ücret net 2020 TL oldu. Buna göre, 2019 yılında stajyer maaşları 548 TL olacak.

2.020 (net asgari ücret) - 191,85 (AGİ) = 1.828,15 TL

1.828,15 X % 30 = 548 TL

ASGARİ ÜCRET BELİRLİYOR

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit ediliyor. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan, 20'den az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan aşağı ücret ödenemiyor. Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesna tutuluyor.

ÖNCEKİ HABERLER NELERDİ?

On binlerce öğrenciye büyük müjde! Artık maaş alacaklar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy yaptığı açıklamada, meslek liselerinin turizm kolejlerine dönüşeceğini açıklayan Ersoy, burada okuyan öğrencilere de maaş verileceğini duyurdu.

. Bir televizyon kanalında yayınlanan programa konuk olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Turizm benimle başlamış bir şey değil. 80'li yıllarda rahmet Özal'la başlamış bir hareket ve çok başarılı olmuş bir hareket.

Ben de tam bu bağlamda yeni bir hareketin olmasını düşündüm. Şimdi bir değişiklik vakti. Nitelikli turiste yoğunlaşmak lazım.

RUSÇA MECBUR OLACAK

Bunun için yeni bir strateji oluşturacağız. İlk yapılması gereken insan kaynakları, bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı ile bir çalışma başlattık. 10 okulda eğitime başlıyoruz. Hazırlıkta İngilizceyi lise 1'de ise ilk defa Rusçayı mecbur tutuyoruz. Lise 2'den sonra ise Çince ve Almancayı seçmeli olarak sunacağız.

Öğrenciler 20 Nisan 20 Ekim tarihinden eğitimini anlaşılan okullarda yapacak. İş birliği yapacak oteller öğrencilerin kalacağı lojmanlardan eğitim alacağı yerlere kadar destek verecek.

HAZIRLIK SINIFINDAN İTİBAREN MAAŞ

Bu konuda görüş birliğine varıldı ve protokol imzalandı. 76 tane lise var 10 tane ile başlıyoruz bu meslek liseleri turizm kolejlerine dönüştüreceğiz. Bu durumu öğrenciler için de cazip hale getirmek için ödeme yapılacak.

Hazırlıktan itibaren öğrenciye ödeme yapılacak. Hazırlıkta stajyer maaşı ile başlayacak. Hazırlıkta stajyer maaşı lise 1'de stajyer maaşı çarpı 1.25 ve bu şekilde arttırılarak devam edecek.