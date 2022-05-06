Star Gazetesi yazarı Fadime Özkan'ın uzun zamandır yoğun bakımda tedavi gören annesi Remziye Özkan vefat etti.
Birden fazla kronik hastalığı olduğu öğrenilen merhume Özkan'ın 1 haftadır yoğun bakımda entübe şekilde tedavi edildiği bildirildi.
Merhume Özkan'ın naaşı Eskişehir Alpu ilçesi, Aşağı Camii Dereköy Mahallesi mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Prof. Dr. Nabi Avcı (Eskişehir Milletvekili), Prof. Dr. Emine Nur Günay (Eskişehir Milletvekili), Ak Parti İl Başkanı Av. Zihni Çalışkan, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamit Yüzügüllü katıldı.