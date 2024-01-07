Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum hakkında değerlendirmelerde bulundu. 24 TV'de yayınlanan Erkan Kol ile "24 Özel" programında konuşan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Albayrak, Murat Kurum'un çok şanslı olduğunu söyledi.

İstanbul halkının 2019'dan bu yana çok sıkıntı çektiğini belirten Nuh Albayrak, "AK Parti'nin (2019'da) İstanbul'da kaybetmesi İstanbullulara çok şey kaybettirdi. İstanbullular çok sıkıntı çekti ve çekiyor. Bunun AK Parti'ye pozitif bir etkisi oldu. Tabiri caiz ise AK Parti'yi dinamikleştirmiş. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, il bazında sahaya iki sene önce inmiş durumda. Hele son bir seneden itibaren İstanbul ili tamamen sahada." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul için uğraşmadığı söyleyen Albayrak, "Sayın İmamoğlu, madem ki İstanbul'la uğraşmayacak, madem ki İstanbul'dan daha önemli işleri vardı, cumhurbaşkanlığı adaylığı veya cumhurbaşkanlığı yolunu açmak gibi. 2019'da seçildiği günden beri bunu hep gördük. İstanbul için uğraşmadı hep Ankara için uğraştı. Bu 5 yıl İstanbul için biraz sıkıntı oldu. Toparlanmak zor olacak." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun ne zaman ne şekle gireceğinin belli olmadığına dikkat çeken Albayrak, "Sayın Murat Kurum'un ikili diyaloglarla veya siyasetle, propogandayla İmamoğlu'na karşı kuracağı bir üstünlük yok. Çünkü karşıda ne zaman ne şekle gireceği belli olmayan belirsiz biri var. Siyasette ilerledikçe polemikler arttıkça iş kamplaştırmaya doğru gidiyor. Dolayısıyla böyle bir geçmişi olmadığı için Sayın Murat Kurum'un çok şanslı. Bir siyasi sabıkası yok. Tabii ki gençlerle buluşulacak ortam, sosyal medya çok önemli. Ama geldiğimiz noktada hala daha mahalle bazında, ilçe bazında yerel çalışmaları yapanların birebir diyaloglarının çok önemli olduğu kanaatindeyim." şeklinde konuştu.