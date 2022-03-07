Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Albayrak: Medyada mutlaka etik değerler belirlenmeli

AA 7 Mart 2022 Pazartesi 20:25 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 20:48

Niğde Valiliği himayesinde, belediye, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde Organize Sanayi Bölgesi ve İlim Yayma Cemiyeti Niğde şubesi iş birliğinde Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde, TR Motor Yönetim Kurulu Üyesi Osman Dur, "Sanayide Alternatif Sektörler ve Savunma Sanayisi" konusunu anlattı.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak da internetin keşfinden sonra yerel ve genel ayrımının kalamadığını, dijital ortamda yerel medyanın içeriklerinin de ulusal, hatta uluslararası yerlerde paylaşılabildiğini dile getirdi.



TR Motor Yönetim Kurulu Üyesi Osman Dur, mühendislik alt yapısını kurgulamadan, üniversiteler öne çıkmadan Türk sanayisinin kalıcı ve rekabet edebilir bir noktaya gelmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Bununla ilgili çok mücadele ettiğini belirten Dur, "Çünkü Türkiye'de üniversiteler atıl durumda. Anadolu'nun her tarafına gidiyorum. Bir işe başladığımda ilk yaptığım şey hemen mühendisleri getirmek. TÜRKSAT'a başladım Amerika'dan 150'ye yakın doktoralı arkadaş getirdim, tek telefonla. Çünkü ülkesine hizmet etmek isteyen öyle insanlar var ki, yıl 2002." ifadelerini kullandı.

Dur, doktora yaptığı ABD'de, işsizliğin, ekonominin en kötü olduğu yerlere, ulusal araştırma merkezi kurduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye bu kadar üniversite kurdu, üniversite kurulmasının doğru olduğuna inanıyorum. Akademik kadronun azlığı ayrı bir iş ama bunun etkin hale getirilmesi için kesinlikle bölgesel araştırma merkezine ihtiyaç var. Türkiye'nin her üniversiteye araştırma merkezi kurma şansı yok."

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak da internetin keşfinden sonra yerel ve genel ayrımının kalamadığını, dijital ortamda yerel medyanın içeriklerinin de ulusal, hatta uluslararası yerlerde paylaşılabildiğini dile getirdi.

Habere verilecek başlığın duruş ortaya koyduğunu vurgulayan Albayrak, "Dolayısıyla medyada mutlaka etik değerler belirlenmesi gerekiyor. Mesleğe yeni başlamak siz kardeşlerimiz için büyük bir avantaj. Çünkü öncekilerin hatalarını iyi analiz ederek, o hataların neye mal olduğunu görerek çok daha başarılı bir gazetecilik yapabilirsiniz. Mecra ne olursa olsun, sonuçta habercilik dediğimiz şey toplumu bilgilendirme meselesi, sosyal medyaya rağmen. Dolayısıyla bu kalıcı mesleği, sizlerin bizden çok daha tutarlı ve güvenilir hale getirmenizi ümit ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz "İletişimde Medya" konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Panelin ardından, katılımcılara plaket verildi. Ayrıca Küçükyılmaz'ın "Yavuz Adaletin Kılıcı" kitabı için imza töreni düzenlendi.

Programa, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.