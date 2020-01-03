03.01.2020 13:18 - Güncelleme: 03.01.2020 13:55

Star yazarı Halime Kökce, Akşam TV’de yayınlanan Akşam Baskısı programında Star Gazetesi'nin kağıt baskıya veda edip, yoluna dijital platformda devam etme kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de medyanın dönüşümün sürecinde olduğunu belirten Kökce, "Her şeyin dijitalleştiği, vatandaşın muhabire dönüştüğü bir dönemdeyiz. Haliyle bütün medya, kendini WEB'de daha fazla görünür kılma, WEB'de içerik üretme ihtiyacı içinde." şeklinde konuştu.

HALİME KÖKCE'NİN AÇIKLAMALARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Halime Kökce'nin açıklamaları şu şekilde:

"Star Gazetesi yoluna dijital platformda devam edecek. Neden böyle bir karar aldık? Türkiye'de medyanın dönüşümün sürecinde olduğunu görüyorum, düşünüyorum. Kendi mesleki hayatımda da tam bu geçiş dönemini yaşadığımı hissediyorum. Bizim kuşak gazeteciliğe başladığında internet yoktu şimdi tamamen internetin imkanlarının seferber edildiği bir platforma taşınıyoruz. O yüzden bizim kuşak gazetecileri o geçiş dönemi gazetecileri olarak da tanımlıyorum. İnternetin olmadığı, dosya hazırlamak için kütüphanelere gittiğimiz dönemden her şeyin dijitalleştiği, vatandaşın muhabire dönüştüğü bir dönemdeyiz. Haliyle bütün medya, kendini WEB'de daha fazla görünür kılma, WEB'de içerik üretme ihtiyacı içinde. Yeni jenerasyon her şeyi WEB'den öğreniyor. Zaten yazarsanız WEB'den okunuyorsunuz. Giderek nesil gençleşiyor, gazete okuru dediğimiz okur profili giderek azalıyor. Eskiden apartmanlarda posta kutularında gazeteler olurdu. Artık yok.

Dünya dijitalleşiyor. Dijital ortamın imkanları çok fazla. Star Gazetesi böyle bir şeye cesaret etti. Bizi izlemeye devam edin."

Halime Kökce'nin, Akşam Baskısı'nda gündemdeki konulara dair diğer açıklamaları şu şekilde:



Kanal İstanbul projesinin siyasi kutuplaşma malzemesi haline getirildiğini belirten Kökçe, “İstanbul’da belli kesimin başını Ekrem İmamoğlu çekiyor. İmamoğlu, Kanal İstanbul projesini siyasi PR malzemesine döndürmüş durumda. İmamoğlu, Kanal İstanbul’a karşı olmak üzerinden kendisini siyasi figür haline dönüştürüyor.” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE’NİN BELİNİ BÜKMEK İSTEDİLER”

Türkiye’nin son 6 yılda nefessiz bir süreç geçirdiğini belirten Halime Kökçe, “Kanal İstanbul projesi aslında 2012 yılından beri hayatımızda. Projenin müjdesi verildikten sonra Türkiye’de yaşadığımız şeyler alt alta sıralandığında bir asra sığmayacak şeyler. Tüm bunlar Türkiye’nin belini bükmek üzere tasarlanmıştı. 2013 yılından beri koşar adımlarla ilerleyen Türkiye’nin hızı kesilmek istendi. O süreçler siyasi iradenin milletle bütünleşmesiyle atlatıldı.” dedi.

“TÜRKİYE ROTASINI BÜYÜMEYE ÇEVİRECEK”



Türkiye’nin 2020’den beklentilerinin büyük olduğunu söyleyen Kökçe, “Türkiye rotasını büyümeye doğru çevirecek eşikte. 2019 yılı tedbir politikalarıyla geçti. Türkiye’nin 2020’den beklentileri yüksek; faizler düşüyor, ihracat artıyor. 2020’de Türkiye ekonomisi önemli bir ivme yakalayacak.” şeklinde konuştu.

“İMAMOĞLU SİYASİ PR’INI YAPMAYA ÇALIŞIYOR”



İmamoğlu’nun Kanal İstanbul’u siyasi PR aracı haline getirdiğini ifade eden Halime Kökçe, “İstanbul’da belli kesimin başını Ekrem İmamoğlu çekiyor. İmamoğlu, Kanal İstanbul’a karşı olmak üzerinden kendisini siyasi figür haline dönüştürüyor.” dedi.

“GÖRÜŞLERİNİ BİLİMSEL VERİ GİBİ İZAH EDİYORLAR”



Kanal İstanbul projesinin siyasi kutuplaşma aracı haline getirilmeye çalışıldığını belirten Kökçe, şunları kaydetti:

“Kanal İstanbul’a karşı çıkan kitlenin tarihine baktığımız zaman Vatan caddesine, birinci köprüye, Marmaray’a, üçüncü havalimanına, Osman Gazi köprüsüne, Avrasya tüneline karşı çıktıklarını görüyoruz. Burada bir üst akıl var, ikna edebildikleri kitleyi siyasi muhalefetin alanına dönüşüyor. Kendi görüşlerini bilimsel veri gibi izah ediyorlar.”



“PROJE EKONOMİYE ÖNEMLİ ÇIKTI YAPACAK”

Kanal İstanbul projesinin ekonomik açıdan önemli olduğunu sözlerine ekleyen Halime Kökçe, şöyle konuştu:



“Kanal İstanbul, boğazın yükünü hafifletmek için yapılan projedir. Dünya bir ülke olsaydı, İstanbul başkenti olurdu diyoruz, İstanbul önemli bir kavşak ve biricik boğazı var. Kanal İstanbul, 4-5 seneyi değil Türkiye’ye ekonomik olarak önemli çıktı yapacak projedir.”