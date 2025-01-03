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  • Star Gazetesi tarafından 11'incisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buluyor
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Star Gazetesi tarafından 11'incisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buluyor

Her yıl farklı temalarla düzenlenen Necip Fazıl ödülleri, bu yıl, 'Güneşten başını göklere yükselt!' sloganıyla hazırlandı. Necip Fazıl ödülleri, onur konuğu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kültür-sanat dünyasından önemli isimlerin de katılımıyla, bu akşam saat 24 TV ekranlarında canlı yayında sahiplerini buluyor.

Haber Merkezi3 Ocak 2025 Cuma 18:03 - Güncelleme:
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle "Güneşten başını göklere yükselt!" temasıyla düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri, bu akşam canlı yayında sahiplerini buluyor.

Onur konuğu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı tören, 24 TV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

1 Kasım Cuma günü açıklanan Necip Fazıl ödülleri, sahiplerini buluyor.

GECENİN TEMASI: GÜNEŞTEN BAŞINI GÖKLERE KALDIR

Necip Fazıl Ödülleri her yıl hazırlanan tematik filmleriyle de ses getiriyor. 2017 yılında 'Gençlik Ruh İşidir', 2018 yılında 'Çilesiz Dava Olmaz', 2019 yılında 'Gündüz Geceye Muhtaç', 2021 yılında 'İnanç Zaferin Müjdecisidir', 2022 yılında 'Yük Kimin Omzunda?', 2023 yılında ise "Doğdu batmayan güneş" temasıyla kısa filmler hazırlanmış, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatmıştı.

Bu yıl ise 'Güneşten başını göklere yükselt!" temasıyla hazırlanan film davetlilerin beğenisine sunuldu.

Başkan Erdoğan, konuşmalarının ardından ödülleri sahiplerine takdim edecek.

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2024

M. Fatih Andı, Turan Karataş, Ahmet Murat Özel, Necip Tosun, Aykut Ertuğrul ve Melike Günyüz'den oluşan jürinin aldığı kararlar neticesinde 2024 Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler şöyle:

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Furkan Çalışkan

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Naime Erkovan

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Dr. Mustafa Merter

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Gülşen Funda

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Süleyman Mansur

Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü: Nehir Aydın Gökduman

Necip Fazıl Müzik Ödülü: Muzaffer Ertürk

Necip Fazıl Saygı Ödülü: Hasan Çelebi

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