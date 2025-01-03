Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle "Güneşten başını göklere yükselt!" temasıyla düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri, bu akşam canlı yayında sahiplerini buluyor.

Onur konuğu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı tören, 24 TV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

KIRMIZI HALIDA ÖNEMLİ MESAJLAR

24 TV'ye açıklamalarda bulunan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 'Güneşten başını göklere yükselt' önceden belirlenmiş bir tema ama bugün sanki 8 Aralık'tan bu yana yaşadıklarımızı özetleyen bir söz, sipariş bir söz gibi sanki. Milletimiz yüksek bir millet, şanlı bir millet ama kendisinin yaşadığı dönemlerdeki durumu biraz o şanlı geçmişine uymuyor. Günümüzde askeri, teknolojik güç bir millet için önemli ama bütün bunların ötesinde 'millet hafızası' veya 'değerlerin millete kattığı maya', asıl milleti büyük yapan buymuş meğer. Yaşanan süreç adeta son 10-11 yıldan beri, ödüllerin başladığı süreçten bu tarafa hızlandırılmış bir dönem var sanki ve NFÖ de buna eşlik ediyor. Necip Fazıl Ödülleri öyle bir zamanda başlamış ki, o bahsettiğimiz hızlı değişimi, hızlı dönüşümü beraber yaşıyoruz" dedi.

ERTÜRK: HALA NECİP FAZIL DİLLERDEDİR

11. Necip Fazıl Müzik Ödülü Sahibi Muzaffer Ertürk ise yaptığı açıklamada, "Bu şiirlerin bizim üzerimizdeki tesirini anlatmak mümkün değil, tabi güneşten kastı neyi kastettiği de malum, büyük doğu demekteki sebeplerinde neye niyet ettiğine bakmak lazım. 'Sakarya' bizim gençlik dönemimizin bir bayrağı halindeydi, bütün okul dönemlerimizde izdiham olurdu o şiir okunduğu zaman. Hala Necip Fazıl dillerdedir, Necip Fazıl'ı unutmak mümkün değil. Ondaki o belagât ustalığı, edebi zirve anlatılacak gibi değil. Necip Fazıl, 3-5 kelimeyle anlatılacak birisi değil. Çünkü (Necip Fazıl) o hayatın ismi oldu" ifadelerini kullandı.

Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü Sahibi Nehir Aydın Gökduman, 24 TV'ye yaptığı açıklamada, "Necip Fazıl gibi değerli bir isim çatısında bunu pekiştirmek, niteliği ön plana çıkartmak, onların zorlu mücadelesini kendimize örnek almak bence önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülünün sahibi Dr. Mustafa Merter ise kırmızı halı röportajında "Hayatın çok zor dönemlerinde bazı insanlar yılmazlar, mücadeleye devam ederler. Necip Fazıl o dönemin hakikaten en zor şartları altında her türlü zorluğu göze alarak mücadelesini sürdürdü. Üzerimize havuz gibi çöken sanal bağımlılık ve onun getirdiği bütün insanlığın örtülmüşlüğü, içimizde yaşadığımız bu çağın büyük meselelerinden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü Sahibi Naime Erkovan ise 24 TV'ye "Sanki hep Üstad'ın bakışları üzerinizde, "artık ne yaptığınızı görüyorum" bir havası var. İyi ki böyle bir sorumluluk var" açıklamasında bulundu.

Necip Fazıl Şiir Ödülü sahibi Furkan Çalışkan, ise konuşmasında, "Şiirin bize sağladığı bir düşünme ve görme biçimi var, şairlerin aynı zamanda düşünce insanları olması ve Türkiye'deki düşünce akımlarında önemli bir yer tutması meselesinde Necip Fazıl özellikle ilk akla gelen isim. Şiirin etkisi entelektüel alanda çarpan etkisiyle çoğalan bir etkidir. Bunun şiir kitapları Türkiye'de az satar, bundan da şikayet edilir fakat şiirin etkisi geniştir. Bir ödül vesilesiyle Necip Fazıl Kısakürek'le ismimizin birlikte anılması gurur verici bir şey" ifadelerini kullandı.

Necip Fazıl Jüri Üyesi Prof. Dr. Turan Karataş, "Ödül verdiğimiz 20 kişi içinde sonraki yıllarda ilk eserlerin üzerlerine yeni eserler koyanlar oldu ve edebiyat dünyasında bizim o işaretimizle beraber onlara çevrilen bakışlar boşa bakmadılar. Ekonominin mayası sanattır, kültürdür. Bu mayayı katmazsanız onlar ekşir, bozulur. İnsanın zihnine bir güzellik katacak, kalbini süsleyecek bir şey lazım o da kültür ve sanat. Ekonomi programları kadar kültürün, sanatın konuşulması lazım, hatta bir ülkede iyi bir roman yayınlandığı zaman o romanın, o hikayenin gündeme gelmesi lazım" dedi.

Necip Fazıl Ödülleri Jüri üyesi Necip Tosun, yaptığı açıklamada, "Necip Fazıl ödülleri iyiden iyiye kurumsallaştı. Biz de işin perde arkasındaki isimleriyiz jüri üyeleri olarak" dedi.

Necip Fazıl Jüri Üyesi Dr. Melike Günyüz, "Ben Jüri üyesi olana kadar aslında bu kadar çok ödüle layık edebiyatçımızın olduğunun farkında değildim bu anlamda benim için çok büyük bir kazanım oldu" ifadelerini kullandı.

GECENİN TEMASI: GÜNEŞTEN BAŞINI GÖKLERE KALDIR

Necip Fazıl Ödülleri her yıl hazırlanan tematik filmleriyle de ses getiriyor. 2017 yılında 'Gençlik Ruh İşidir', 2018 yılında 'Çilesiz Dava Olmaz', 2019 yılında 'Gündüz Geceye Muhtaç', 2021 yılında 'İnanç Zaferin Müjdecisidir', 2022 yılında 'Yük Kimin Omzunda?', 2023 yılında ise "Doğdu batmayan güneş" temasıyla kısa filmler hazırlanmış, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatmıştı.

Bu yıl ise 'Güneşten başını göklere yükselt!" temasıyla hazırlanan film davetlilerin beğenisine sunuldu.

Başkan Erdoğan, konuşmalarının ardından ödülleri sahiplerine takdim edecek.

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2024

M. Fatih Andı, Turan Karataş, Ahmet Murat Özel, Necip Tosun, Aykut Ertuğrul ve Melike Günyüz'den oluşan jürinin aldığı kararlar neticesinde 2024 Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler şöyle:

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Furkan Çalışkan

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Naime Erkovan

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Dr. Mustafa Merter

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Gülşen Funda

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Süleyman Mansur

Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü: Nehir Aydın Gökduman

Necip Fazıl Müzik Ödülü: Muzaffer Ertürk

Necip Fazıl Saygı Ödülü: Hasan Çelebi

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