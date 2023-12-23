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Star Gazetesi yazarı Esra Elönü'nün Gazzeli bebekler için yazdığı ninni büyük beğeni topladı

Star Gazetesi yazarı Esra Elönü'nün Gazzeli masum bebekler için yazdığı ninni büyük beğeni kazandı. Rana Nur Kara tarafından seslendirilen parçanın sözleri 'Kundağına gül koydum, cennette beni bekle. Kevserin kıyısında 'anne' diye emekle.' dizeleriyle başlıyor.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 11:05 - Güncelleme:
Star Gazetesi yazarı Esra Elönü'nün Gazzeli bebekler için yazdığı ninni büyük beğeni topladı
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Star Gazetesi yazarı, şair ve sunucu Esra Elönü'nün Gazzeli masum bebekler için yazdığı ninni sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Yazdığı şiire ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Esra Elönü, Gazze'de yaşanan acının en çok etkilediği kişilerin başında anneler ve bebeklerin geldiğini belirterek, "Annelerinin yanaklarından sessiz bir gözyaşı gibi süzülüp giden Gazzeli bebekleri görüyorum. Görüyorum çünkü gözümüzün önündeler, Gazze'mizin önündeler, kemiklerini saydığımız bebekleri dünya saymıyor. Orada bebeksiz kalan anneler, Mescid-i Aksa'sız kalan Kudüs gibi." dedi.

Elönü, sorulacak çok fazla sorunun olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Su kuyruğuna girip annelerine su taşıyan çocuklar mı terörist? Ağzının kenarından yanağına şehadet şehadet süt akan bebekler mi terörist? İki şehit başın arasında Hazreti Hacer gibi acıdan acıya koşan anneler mi terörist? Evlatlarının kanlı gömleğini arşa kaldırıp 'Yakupça' ağlayan babalar mı terörist?"

Bebekler ve anneler için bir teselli olması niyetiyle böyle bir şiiri kaleme aldığını ifade eden Elönü, "O bebeklere bir teselli, bir hicret sesi, cennette de onlar için anne sesli salıncakların olduğunu söylemek istedim. Sevgili Rana Nur Kara da ipek sesiyle bebeklerin üzerini son kez örttü. Ben içimden geleni yazdım. Gazze, boş beşiklerin içinde acıyla sallanıyor. Her giden bebek ninnisini bırakıp gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şiirin tamamı ise şu şekilde:

"Kundağına gül koydum, cennette beni bekle.

Kevserin kıyısında 'anne' diye emekle.

Beşiğine kondular garip kuşlar bu sabah.

Sordular seni bana neden uyanmadı ah.

Kirpiklerin uzundur, göz yaşımla besledim.

Yanağımda gezinen o ellerini özledim.

Sakın korkma olur mu yine güller bitecek.

O zalimler inan ki cennete girmeyecek."

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