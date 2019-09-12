Star Wars: Güç Uyanıyor filmi bu akşam saat 20:00'da ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Televizyon takipçileri Star Wars Güç Uyanıyor konusu nedir? Star Wars Güç Uyanıyor filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda J.J. Abrams'ın yer aldığı Star Wars: Güç Uyanıyor filmi 18 Aralık 2015 yılında vizyona girdi. Türkiye'de 10 hafta boyunca vizyonda kalan film 1.149.329 seyirci tarafından izlendi. Toplamda gişeden elde edilen hasılat ise 17.170.964,00 TL olarak açıklandı. Star Wars Güç Uyanıyor filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

STAR WARS GÜÇ UYANIYOR KONUSU NEDİR?

Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor, Yıldız Savaşları (Star Wars) serisine ait, ABD'de 18 Aralık 2015'te gösterime giren epik bilim-kurgu uzay operası türlerinde bir filmdir. Yıldız Savaşları: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü (1983)'ünden yaklaşık 30 yıl sonrasında geçen filmin konusu İlk Düzen'den kaçan Stormtrooper Finn (FN-2187)'in Rey, Han Solo, Leia Organa ve Asi Birliği'yle birlikte karşılarına çıkan, Galaktik İmparatorluk soyundan gelen Kylo Ren ve İlk Düzen ile savaşarak Luke Skywalker'ı aramaya çalışmalarıdır.

STAR WARS GÜÇ UYANIYOR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Star Wars: Güç Uyanıyor filminin başrollerinde Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Harrison Ford, Oscar Isaac, Carrie Fisher, Mark Hamill, Lupita Nyong'o Andy Serkis, Peter Mayhew, Gwendoline Christie yer alıyor.