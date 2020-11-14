Star yazarları Ahmet Kekeç'i anlattı

14 Kasım 2020 Cumartesi 14:58 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 15:01

Daha önce 2 kez kanseri yenen ve son olarak akciğerindeki rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, 9 Kasım'da Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla yoğun bakıma alınmıştı. Tüm camia tarafından hastaneden çıktığı müjdesi beklenen Kekeç'in tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi.



Kekeç'in vefatını oğlu Mehmet Hakan Kekeç Twitter üzerinden şu sözlerle duyurdu:

“İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn

Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam.”

Usta gazetecinin ölüm haberi tüm sevenlerini derinden etkiledi. Uzun yıllar Star Gazetesi’nde birlikte çalıştığı arkadaşları ise yazara şu mesajlarla veda etti;

NUH ALBAYRAK

Ahmet Kekeç, “aydın, entelektüel” dendiğinde, tüylerimizin diken diken olduğu bir dönemde tam bir “Türk aydını” duruşu sergilemiş nadir isimlerdendir.

Öncekinden çok daha karmaşık olarak yürütülen İstiklal mücadelesinde en ön saflarda yerini almış ve emperyalistlerle de yerli uzantılarıyla da kahramanca çarpışmıştır.

Allah rahmet eylesin.

SİBEL ERASLAN

Ahmet Abiyle tanıştığımda 18 yaşımda üniversite öğrenciydim. Sefa Kaplan beyi ziyarete gelirdi, ben Sefs beyin asistanıydım, bana da kitap tavsiye ederdi. Sonraki yıl ben İmza Dergisinde yazmaya başladım. Ahmet Abi de İmza ve Girişim’de yazardı, bsşörtü örttüğümü görünce beni tebrik etmişti. 28 şubat sürecinde birlikte AKİT gazetesindeydik. Mücadelenin en ön saflarındaydı Ahmet abi. Onların arasında büyüdüm, bu yaşa geldim.. Ahmet abi çok iyi bir romancıdır aslında. Kalemini Mücadeleye hasretmişti ama gönlünde hep edebiyat vardı.. şimdi güzel gümrah sükunetli çayırlarda yürüsün inşallah

Allah rahmet eylesin...

MEHMET METİNER

Ahmet Kekeç sadece camiamızın değil Türkiye’nin bir değeriydi. 80’li yıllarda tanıdım. Zor zamanların adamıydı. Kimsenin konuşmaya cesaret edemediği dönemde konuşan bir cesur yürekti. 1985’te Girişim’i çıkardığımda Ahmet kardeşim yayın kurulu üyeliğini kabul ederek cesaretini göstermiş oldu. Çok çetin yıllardı. Ama o hiç susmadı. Tam bir dava adamıydı. Slogancı değildi. Derinlikliydi. Usta bir yazardı. Yüreği ve derinliği olan bir edebiyatçı, eleştirmen ve düşünce adamıydı. Mangal gibi yüreği vardı. Minnetsizdi. Eyvallahı yoktu. Çok iyi bir dosttu. Onu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Ahmet Kekeç herhangi bir devdi. Kibri olmayan bir dev. Zirve bir isimdi. Bir o kadar da mütevazı. Mekanı cennet olsun.

HALİME KÖKÇE

Ahmet ağabey zor zamanda konuşanlardandı.

Ahmet ağabeyi 15 yaşında lise talebesiyken tanıdım. Üzerimde emeği çoktur. Dergilerin okul olduğu dönemdi, yazı yazdığı dergiye gidip sohbet ederdik. Çocuk demez, ciddiye alır dinlerdi.

Gerek yazılarıyla gerek sohbetleriyle bir kuşağın önümde fener olanlardandı. Ne büyük şans ki okumayı ve yazmayı bana sevdiren Ahmet ağabey ile aynı gazetede yazı yazma imkanım oldu. Usta ve yürekli bir yazardı. Zor zamanda konuşanlardandı.

YALÇIN AKDOĞAN

Ülkemizin önemli bir kalemini, iyi bir edebiyatçıyı, iyi bir dava adamını, iyi bir insanı kaybettik. Mücadeleyle geçen bir ömür, adalet ve hakkaniyeti savunan yazılar, tarihe not düşen eserler... Ahmet ağabeyi çok seviyorduk, Rabbim de rahmet ve muhabbetiyle muamele etsin…

YAKUP KÖSE

Ahmet ağabey, 28 Şubat darbesinin en karanlık ve en boğucu günlerinde dik duruşunu bozmamış, baskı ve tehditlere rağmen mazlum ve mağdurların sesi olmuştur. Ahmet ağabey günün şartlarına göre eğilip bükülmeyen, hak ve hakikattan yana her şart ve zamanda tavır alan bir isimdi. Beraber çalıştığımız Star Gazetesi’nde yaptığımız sohbetlerde kendisine bu asil tavrından dolayı teşekkür etme fırsatını bulmuştum. Şimdi de Hak katında şahidlik ediyorum ki Ahmet ağabey, Hak ve hakikatten yana taviz vermedi. Allah rahmet eylesin!

ESRA ELÖNÜ

Ahmet Kekeç mücadelenin davanın kalemin kelamın en yiğit mübariziydi iyilikleri adamlığı onu irtihalinde Muzaffer kılsın. Ailesinin kalbine Rabbim inşirah versin.

HÜSEYİN GÜLERCE

Mert, dürüst, gönül insanı bir kardeşimizi kaybettik.

Hakk'ın hatrı âlidir düsturunun timsaliydi.

Allah rahmet etsin.

Ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

Star.com.tr ekibi olarak Usta Gazeteci Ahmet Kekeç’e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyoruz…