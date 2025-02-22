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Starmer: Ukrayna müzakerenin kalbinde yer almalı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın herhangi bir müzakerenin kalbinde yer alması gerektiğini ifade etti.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 18:52 - Güncelleme:
Starmer: Ukrayna müzakerenin kalbinde yer almalı
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İngiltere Başbakanlık Sözcülüğü, Starmer ile Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başbakan, İngiltere'nin Ukrayna'ya sarsılmaz desteği ile Rusya'nın yasa dışı savaşına son vermek için adil ve kalıcı bir barış sağlamak konusundaki kararlılığını yineledi. Başbakan, Ukrayna'nın herhangi bir müzakerenin kalbinde yer alması gerektiğini ve Ukrayna'nın egemenliğinin korunmasının Rusya'nın gelecek saldırılarını caydırmak için gerekli olduğunu tekrarladı." ifadesi kullanıldı.

Starmer'in gelecek günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da bir araya geleceği belirtilen açıklamada, Başbakan'ın Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüştüğü kaydedildi.

Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ele alındığı bilgisi verilen açıklamada, "(Starmer ve von der Leyen) Avrupa'nın, kıtanın ortak güvenliği için adım atması gerektiği konusunda anlaştılar." ifadesi yer aldı.

  • Keir Starmer
  • Volodimir Zelenskiy
  • Ukrayna müzakeresi

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