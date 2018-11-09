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Stephen Hawking'in 22 kişisel eşyası 1,8 milyon sterline satıldı

Mart ayında, 76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking'in 22 kişisel eşyası, İngiltere'de düzenlenen bir açık artırmada 1,8 milyon dolara satıldı.

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Açık artırmada, Hawking'in imzaladığı 'Genişleyen Evrenin Özellikleri' başlıklı doktora tezi 584 bin 750 sterline alıcı buldu.
 
150 bin sterlin satış fiyatına kadar ulaşması beklenen kitap, müzayedeye dünya çapında gösterilen ilgi nedeniyle tahmin edilenden yaklaşık dört kaz fazla fiyata satıldı.
 
Bilim adamının 1980 ve 1990'larda kullandığı bir tekerlekli sandalye 296 bin 750 sterline, çizgi dizi Simpsonlar'da yer aldığı bölümün senaryosu ise 6250 sterline satıldı.
 
Müzayedede toplamda 1 milyon 824 bin 375 sterlin gelir elde edildi.

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