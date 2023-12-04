Stepneden binlerce uyuşturucu hap çıktı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları şahsa operasyon düzenlendi. Şüpheli şahsı aracıyla birlikte yakalayan narkotik timleri araç ve şahıs üzerinde arama yaptı. Araçta yapılan aramalarda Narkotik madde arama köpeği aracın stepne lastiğine tepki verdi. İçerisinde uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilerek aracın stepne lastiği söküldü. Lastiğin jantından sökülmesiyle içerisinde gizlenmiş halde 4 bin 980 adet ecstasy hap yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.