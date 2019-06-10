26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8078
  • 6,5654
  • 247.226
  • 93.498
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

STK'lardan İmamoğlu'nun sözlerine karşı Vali Yavuz'a destek

Ordulu sivili toplum kuruluşları, 5 Haziran Çarşamba akşamı CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmaması üzerine yaşanan olayların ardından Vali Seddar Yavuz'a destek amacıyla bir araya geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Memur-Sen Ordu Şubesi öncülüğünde, sendika binası önünde toplanan 30'a yakın sivil toplum kuruluşunun temsilcisi ve üyeleri, "Ordu, valisinin yanında" sloganı attı.

Memur-Sen İl Temsilcisi İsmail Çelenk, burada yaptığı konuşmada, Vali Seddar Yavuz'un, Muş'ta valilik yaptığı sırada, ülke aleyhine oynanan oyunları teker teker bozduğunu söyledi.

Yavuz'un, 15 Temmuz hain darbe girişiminde canını can pazarına koyduğunu belirten Çelenk, "On binlerce insanı arkasına almış, meydanlara çıkmış, vatan, bayrak, millet aşkına ailesiyle beraber kendini feda etmiştir. Onun için diyoruz ki vatan, bayrak, millet için canhıraş çalışan bir insana bizim orada 'it' denilmez, 'yiğit' denilir. Onun için yiğit valimize destek olmak için buradayız." dedi.

Çelenk, Vali Yavuz'un, ramazan ayında lüks otellerde değil, gariban sofrasında iftar açtığını ifade etti.

Havalimanlarında kuralların belli olduğunu kaydeden Çelenk, şunları söyledi: "Kimler oradan geçecektir, kimler geçmeyecektir, onun şekli ve şemali bellidir. Halkın yanında olduğunu, halkla yürüdüğünü söyleyenlerin, onu fırsat bilip VIP'te hakkı olmamasına rağmen oradan geçmek için değil, halkın içinden beraber geçmesi daha uygun olacaktır fakat reklamlarda kendini farklı lanse edenler, o gün kendisini ortaya koymuşlardır. Bayram yapmayıp görevini yapan güvenlik elemanlarına, havalimanı çalışanlarına, polislerimize ve Sayın Valimize ağıza alınmayacak hakaretler edilmiştir. Biz o gün de tepkimizi koyabilirdik ama bir şeyi bekledik, dedik ki 'Sözün şehvetine kapılarak bu sözleri söyleyen şahsiyet düşündüğü zaman bu sözlerinden mahcup olur, hicap duyar Sayın Valimizden, polis teşkilatımızdan, havalimanı çalışanlarımızdan özür diler'. Baktık böyle bir şey olmuyor ve Ordu'daki sivil toplum örgütleri olarak irademizi bugün burada ortaya koyuyoruz."

Burak Yılmaz´dan İzlandalı yetkililere tepki

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'den İzlanda'ya karşı ikinci hamle

Türkiye'den İzlanda'ya karşı ikinci hamle

Siyasi kriz sonrası Türkiye'den itidal çağrısı

Siyasi kriz sonrası Türkiye'den itidal çağrısı

Kilosu etten pahalı, geçim kaynağı oldu!

Kilosu etten pahalı, geçim kaynağı oldu!

Bakan Kasapoğlu'ndan 'İzlanda' kararı

Bakan Kasapoğlu'ndan 'İzlanda' kararı

Görüntüler incelemeye alındı, İmamoğlu ifadeye çağrılacak

Görüntüler incelemeye alındı, İmamoğlu ifadeye çağrılacak

Rum Yönetimi'nin skandal kararına tepki: Sonucuna katlanırlar

Rum Yönetimi'nin skandal kararına tepki: Sonucuna katlanırlar

Dünyanın en küçük ülkelerinden İzlanda: 'TL' 21 kat daha değerli

Dünyanın en küçük ülkelerinden İzlanda: 'TL' 21 kat daha değerli

1.2 milyar liraya mal olacak, saniyede 212 metreküp su taşıyacak

1.2 milyar liraya mal olacak, saniyede 212 metreküp su taşıyacak
 

POPÜLER HABERLER

Deodorant kutularına gizlemişler! Uyuşturucu tarlasına çevrilen villalara şok baskın

Deodorant kutularına gizlemişler! Uyuşturucu tarlasına çevrilen villalara şok baskın

Çernobil dizisi zirveye oturdu; turistler bölgeye akın etti

Çernobil dizisi zirveye oturdu; turistler bölgeye akın etti

Dünyanın en küçük ülkelerinden İzlanda hakkında bilinmesi gerekenler

Dünyanın en küçük ülkelerinden İzlanda hakkında bilinmesi gerekenler

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA