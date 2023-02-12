STK'ler, yaraları sarmak için deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor

Safa Vakfı ve Verenel Derneği, deprem bölgesine 410 tır insani yardım malzemesi gönderdi. Her iki kuruluş toplamda 1100 kişilik ekipleriyle bölgedeki arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek veriyor.

Vakfı ve dernek, depremden etkilenen 10 ilde kurdukları koordinasyon merkezi ve 44 araç ile yardım faaliyetlerinde bulunuyor. Mobil ve sabit aşeviyle de toplamda 100 bin kişilik yemek ve 105 bin 500 kişilik çorba ikramı yapıyor. Safa Vakfı ve Verenel Derneği, günlük ortalama 68 tırlık gıda, hijyen ve ısınma malzemesi dağıtıyor.

- Türk Eğitim Vakfı, bursları erken yatırdı

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 7 Şubat itibarıyla bütün bursiyerlerinin şubat ayı bursunu bir hafta önceden hesaplarına yatırdı.

Vakıf ayrıca depremden etkilenen illerde bulunan veya ailesi bu illerde olan 2 bin 573 bursiyere 3 milyon lira ek barınma burs desteği sağladı.

TEV, arama kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle afet bölgelerindeki lojistik, depo, tasnif, paketleme gibi süreçlerde gönüllü olmak isteyen bursiyerlerini, Afet Platformu koordinasyonundaki ekiplerle buluşturdu.

Vakfın kamuoyu duyurusunda, "Yaşanan acıları bir nebze de olsa hafifletmek, deprem bölgelerindeki çocuklarımızın eğitimlerine devam edebilmeleri için ilerleyen süreçte elimizden geleni yapacağız. Zor da olsa onlar yollarında yürümeye devam edecekler ve o yolda yanlarındaki güç olacağız." ifadelerine yer verildi.

- Ülkü Ocakları 1200 kişilik ekiple afet bölgesinde

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi, il ve ilçe teşkilatının hazırladığı temel gıda malzemeleri, kışlık kıyafetler, battaniye, bebek maması, bebek bezi ve temizlik malzemesinin yer aldığı yardım kolilerini ihtiyacı olan bölgelere ulaştırdı.

Ülkü Ocakları arama kurtarma ekipleri ise depremin ilk anından itibaren AFAD ile koordineli şekilde arama kurtarma faaliyetlerine destek sunuyor.

Depremin meydana geldiği ilk saatlerden itibaren 1200 kişilik ekiple afet bölgesinde yer alan Ülkü Ocakları, çadır üretimi ile çadır kentlerin tuvalet ve banyo ihtiyacını gidermek için de çalışma yapıyor.

- ADD, TEGV ve LÖSEV'in çalışmaları

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi, yardım kapsamında su, bisküvi ve giysi kolilerinden oluşan iki tır dolusu malzemeyi Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a ulaştırdı.

Derneğin Şanlıurfa Şubesi, 50 kişinin barınabileceği apartmanı, AFAD ile koordineli şekilde vatandaşların hizmetine sundu. ADD yöneticileri de Adıyaman'da sıcak yemek dağıtarak yardım çalışmalarına destek verdi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), temel ihtiyaç malzemelerinin temini için depremin hemen ardından harekete geçti. Vatandaşlar için barınma ve temel gıda desteği veren vakıf, çocuklar için deprem sonrası travmayı azaltıcı etkinlikler de düzenledi.

Şanlıurfa ve Adana'daki sabit etkinlik noktalarına ek olarak, Antakya, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Payas ve Tatvan'daki mobil eğitim tırlarıyla bölgede hizmet veren TEGV, diğer illerdeki araçlarını da bölgeye sevk etti.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu tırları deprem bölgesine gönderdi.

Bölgede ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeleri temin eden vakıf, bünyesindeki hastanenin kapılarını da depremde yararlananlara açtı. Kahramanmaraş'tan gelen bir depremzede, Yekta adını verdiği bebeğini LÖSANTE Hastanesi'nde dünyaya getirdi.