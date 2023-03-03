STK'lerin deprem bölgesindeki yardım seferberliği sürüyor

Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA), deprem bölgesinden etkilenen iller için başlattığı çalışmalar kapsamında Adıyaman'da 1, Elbistan'da 2, Islahiye'de ise 1 tır su dağıttı.

Dernek ayrıca, bölgeye 100 powerbank gönderdi. Hatay, Adıyaman ve Islahiye'de 60 bin ekmek dağıtan dernek, Yönetim Kurulu Başkanı Fehim Paluluoğlu'nun da yer aldığı gönüllü ekiple Adıyaman'da 2 ilçe, 4 köy ve 4 merkez mahallede 12 bin kişilik kumanya, ısıtıcı, battaniye ve kıyafet dağıtımı yaptı.

Aynı bölgedeki diğer ekip ise 32 ayrı adrese 611 kişilik gıda, hijyen malzemesi, ısıtıcı, battaniye, ayakkabı ve giyim malzemesi teslim etti. Dernek, 50 depremzede öğrenciye de burs sağladı.

- Çadırlarda destek faaliyeti yürütülüyor

İlk Sen Ol Gençlik Hareketi Derneği'nin 17 gönüllüsü, Sultangazi Belediyesinin Adıyaman'daki çadır ve konteynırlarında destek faaliyetlerini sürdürüyor.

Yardım malzemelerinin tasnifi ve düzenlenmesi, malzemelerin kullanım amaçlarına göre ayrılması, ihtiyaç listelerinin çıkarılması ve ihtiyaca göre malzemelerin ayarlanması, çamaşır yıkama alanının sorumluluğunun alınması ve makinelere bakım yapılması çalışmalarına katılan gönüllüler ayrıca yemek dağıtımı ve yemekhanenin işlevselliğinin sağlanması, saha temizliği, lavabo, tuvalet ve duşların temizliği, çocuklarla eğlenceli vakit geçirme, oyunlar oynama ve sosyal aktivitelerin düzenlenmesi konusunda çalışmalarına devam ediyor.

Balkan Anda Derneği, Hatay'da hijyen kitleri, bebek maması, ilaç, biberon ve benzeri malzemeleri depremzedelere ulaştırdı. Dernek ayrıca, ramazan için Makedonya'da planlanan "Gıda Destek Paketi Projesi"ni, deprem bölgesinde gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

- İsmailağa Derneği bölgeye 560 tır yardım gönderdi

Deprem bölgesinde ve yakın şehirlerde bulunan temsilcileriyle ilk andan itibaren yardım faaliyetlerine başlayan İsmailağa Derneği, 2 bin kişilik sosyal yardım ve manevi destek ekibiyle hizmetlerini AFAD ile koordinasyon halinde yürütüyor.

Depremin ilk gününden itibaren bölgeye yardım yüklü 560 tır gönderen dernek, 200 kamyon ve 200 sivil araçla çalışmalarını sürdürürken, depremzedelere her gün 100 bin kişilik sıcak yemek ve günlük 75 bin ekmek dağıtıyor.

Dernek, bölgeye ayrıca 300 ton kömür ile 100 binin üzerinde gıda ve temizlik malzemesi ulaştırırken, 700 aileye çadır desteğinde bulundu.

AFAD ile koordineli olarak ilk gün başlattığı çadır projesini tamamlayan derneğin, "100 Aileye Yaşam Konteyneri Projesi" de devam ediyor.

Üretilen konteynerler her gün tırlarla Kahramanmaraş'a gönderiliyor.