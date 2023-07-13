Stockholm'de ''15 Temmuz Türkiye'nin Demokrasi Zaferi'' paneli düzenlendi

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fırat Purtaş'ın moderatörlüğünü üstlendiği panele, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erman Akıllı, İtalyan yazar Doç. Dr. Valeria Giannotta ve Alman gazeteci-analist Klaus Jurgens katıldı.

Panelde, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel'in yanı sıra çok sayıda davetli yer aldı.

Alman gazeteci-analist Klaus Jurgens, 15 Temmuz 2016 akşamı Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) başarısız darbe girişiminin, Türk ulusunun mücadelesiyle önlendiğini söyledi. Türk milletinin ve hükümetin darbe girişimine karşı tarih yazdığını aktaran Jurgens, FETÖ'nün Almanya, İsveç ve Güney Amerika'ya kadar dünyanın birçok ülkesindeki yapılanmasına dikkati çekti.

ALMANYA'DA FETÖ YAPILANMASI



Jurgens, "Frohsinn isimli FETÖ'cü bir dernek, Bavyera ve Güney Almanya'da faaliyet gösteriyor. 2016 yılından önce yaklaşık 150 kişinin çalıştığı 30 yıllık bir dernek. Bu dernekte, yetişkinler için eğitim merkezi, anaokulu, yurtlar ve okullarla faaliyetler yürüttü. Augsburg şehrinin eski Entegrasyon Müdürü Matthias Garte, bu faaliyetlerin arkasında gizemli bir ağ olduğundan şüphelendiklerini ve bunu ortaya çıkarmanın zor olduğunu itiraf etti. Daha sonra söz konusu FETÖ'cü derneğin Bavyera eyaletinden yıllık 945 bin avro yardım aldığı ortaya çıktı. Almanya'ya 2016 yılından 2020 yılına kadar Türkiye'den 32 bin kişi siyasi iltica etti. Bavyera'da iltica edenlerin sayısı 3 bin 500 kişi, bunların büyük çoğunluğu FETÖ'cü." ifadelerini kullandı.

İtalyan yazar Doç.Dr. Valeria Giannotta, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde Ankara'da TBMM'nin önünde bulunduğunu kaydetti.

Darbe fotoğraflarına bakıldığında her şeyin ortada olduğunu aktaran Giannotta, "Türk milleti sokaklara çıkarak tankların, uçakların ve bombaların karşısında durarak gücünü gösterdi. Türk milletinin demokrasi zaferi Batı'da iyi anlaşılmadı. İtalya'da bazı gazeteciler, darbenin sahte olduğunu ve hükümetin kendisinin yaptığını iddia etti. Aslında FETÖ, darbe sürecini yavaş yavaş yönetti. 17-25 Aralık yargı eliyle darbe girişiminde bulunan FETÖ, Ergenekon ve Balyoz davalarını sulandırdı. Rus savaş uçağının düşürülmesinde, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'nin öldürülmesinde, Gezi Olaylarında FETÖ'nün parmağı var. Bu uzun bir süreçti. Türk milleti ve hükümeti birleşerek 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini püskürttü." dedi.



Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akıllı, Türkiye'nin 100 yıllık demokrasi yürüyüşünün darbelerle kesintiye uğradığını ve en ağırının da 15 Temmuz 2016 akşamı, FETÖ tarafından gerçekleştirilen başarısız darbe girişimi olduğunu söyledi.

Türk milletinin demokrasiye sahip çıktığını dile getiren Akıllı, "Türkiye demokratik bir ülkedir. Demokrasi Türkiye'ye yukarıdan gelmedi. Türk milleti darbelere direnerek demokrasiyi kazandı. FETÖ yasa dışı faaliyetler ve darbe girişimiyle Türkiye'yi ele geçirmeye çalıştı. Bunu yaparken yüzlerce masum sivil insanı şehit etti. Demokratik seçilmiş hükümet de sivillerin katkısıyla FETÖ darbe girişimini önledi ve bu mücadele daha önce görülmedi." değerlendirmesinde bulunu.

Panelin moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Purtaş, 15 Temmuz 2016 akşamı FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçleri içindeki taraftarlarının girişmiş olduğu darbe girişimin, Türk milletinin kahramanlığı, vatan severliği ve demokrasiye olan inancı sayesinde önlendiğini belirtti. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara davet ettiğini vurgulayan Purtaş, bu davetin Türk halkına cesaret verdiğini dile getirdi.

"DEVLETİMİZ FETÖ İLE MÜCADELEYİ BUGÜN DE TÜM GÜCÜYLE DEVAM ETTİRMEKTEDİR"



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, panelin katılımcılarına video mesajla hitap etti.

Altun, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) sızmış Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup bir grubun gerçekleştirmeye çalıştığı hain darbe girişiminin, aziz Türk milleti tarafından bertaraf edilişinin yedinci yılında olunduğunu anımsattı.

Milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin, milletin iradesini temsil eden TBMM'nin, boğaz köprülerinin, emniyet ve istihbarat teşkilatlarının milletin cephanesinden kurşun ve bombalarla tahrip edildiği 15 Temmuz 2016 gecesinin bundan tam yedi yıl önce olduğuna işaret eden Altun, şöyle devam etti:

"15 Temmuz gecesi uğradığı ihanet karşısında bu millet görülmemiş bir seferberlik başlattı. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine yurdun dört bir yanında insanlar sokaklara, caddelere, meydanlara akın ederek bu hayasızca akın karşısında göğsünü siper etti. Milletimiz, Cumhurbaşkanımız liderliğinde 15 Temmuz vesayetçilerini, darbecilerini, işgalcilerini, büyük bir hezimete uğrattı."

Tarihi direniş gecesinde, ihanet çetesi mensubu hainlere karşı koyarken 252 vatandaşın şehadete yürüdüğünü ifade eden Altun, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyor, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi ve sonrasında çekilen fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Sergisi" de panelde yer aldı.