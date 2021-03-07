''Stop Erdoğan'' hadsizliğine Malatya'dan cevap: Allah'ına gurban Erdoğan

AA 07 Mart 2021 Pazar 12:59 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 13:02

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Malatya'dan da tepki geldi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak kentte bazı noktalardaki LED ekranlarda "Allah'ına gurban Erdoğan" görseline yer verildi.

LED reklam panolarında yer alan "Allah'ına gurban Erdoğan" görselleri Malatya halkının beğenisini topladı.

FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.