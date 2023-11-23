İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2023 Perşembe / 11 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7838
  • EURO
    31,4858
  • ALTIN
    1845.35
  • BIST100
    7979.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Story ve podcastler yer alacak! MSB'nin mobil uygulaması hayata geçti
Güncel

Story ve podcastler yer alacak! MSB'nin mobil uygulaması hayata geçti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mobil Uygulaması ile artık Bakanlığın faaliyetleri anlık olarak mobil cihazlar üzerinden kamuoyunun bilgisine sunulacak. Mobil uygulama ile hazırlanan story ve podcastlerle bakanlığın faaliyetleri anlatılacak.

23 Kasım 2023 Perşembe 13:45 - Güncelleme:
Story ve podcastler yer alacak! MSB'nin mobil uygulaması hayata geçti
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni mobil uygulaması hayata geçirildi. Uygulama ile resmi internet sayfasında yer alan içeriklerin yanı sıra, faaliyetler anlık olarak mobil cihazlar üzerinden sunulacak. 1853-1928 yılları arasında şehit olan askerlerin bilgisinin yer aldığı Şehit Bilgi Kapısı'na da erişilebilecek.

Resmi internet sayfasında yer alan içeriklerin yanı sıra kullanıcıların anlık bildirimler ve duyurulara hızlı erişim sağlayabileceği mobil uygulamanın içeriği şöyle:

Hazırlanan story ve podcastlerle bakanlığın faaliyetleri anlatılacak, önemli günleri konu alan özel paylaşımlar yapılacak.

Şimdilik Anıtkabir ve Harbiye Askeri Müzesinde, önümüzdeki süreçte de bütün askeri müzelerde 360 derece sanal tur yapılabilecek.

Ayrıca birbirinden özel fotoğraflardan oluşturulmuş duvar kağıtlarına erişim sağlanabilecek.

Personel ve öğrenci alım-temin faaliyetleri ile Askeralma işlemleri dahil önemli sınav ve başvuruların duyuruları takip edilebilecek.

1853-1928 yılları arasında şehit olan askerlerin bilgisinin yer aldığı Şehit Bilgi Kapısı'na erişilebilecek İlave özel içerikler de yer alacak.

Mobil uygulama App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirebiliyor.

Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri artık cep telefonlarına indirilebilecek mobil uygulamadan takip edilebilecek.

  • MSB Mobil
  • Faaliyetler
  • Anlık Bilgi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.