Stratcom Talks yayın hayatına başladı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Stratcom Talks, akademisyenlerden bürokratlara, uluslararası uzmanlardan medya profesyonellerine kadar geniş bir konuk yelpazesiyle dinleyicilerle buluşacak.

Stratejik iletişim, yapay zeka, dezenformasyon ve kriz yönetimi gibi konulara ilgi duyanlar için önemli bir kaynak olmayı hedefleyen seri, küresel gelişmelere ışık tutan içerikleriyle de dikkati çekecek.

Salı ve pazar günleri yayınlanacak Stratcom Talks'a Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube ve resmi web sitesinden ulaşılabilecek.

- "DİJİTAL DÖNÜŞÜM KONULARINI ÖNCELİKLİ OLARAK ELE ALMALIYIZ"

Stratcom Talks, ilk bölümünde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'i ağırladı.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki stratejik iletişim işbirliği, dezenformasyonla mücadele, yapay zeka ve dijital dönüşüm gibi kritik konuların ele alındığı programda, bölgesel ve küresel gelişmelere dair önemli değerlendirmeler yapıldı.

Hacıyev, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki güçlü medya ve iletişim koordinasyonuna dikkati çekerek, Azerbaycan-Türkiye Medya Platformu'nu kurduklarını ve bu platformun savaşta aktif rol oynadığını bildirdi.

Bu işbirliğini tüm Türk dünyasını kapsayacak bir medya platformuna dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Hacıyev, yapay zekayı bir fırsat olarak gördüklerini ancak beraberinde getirdiği riskleri de göz ardı etmediklerini kaydetti.

Azerbaycan'ın dijital dönüşümü devlet politikası haline getirdiğine, bu alanda bölgesel işbirliğinin önemine dikkati çeken Hacıyev, "Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde dijital dönüşüm konularını öncelikli olarak ele almalıyız." ifadelerini kullandı.

- KARABAĞ ZAFERİ VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan'a karşı yoğun bir dezenformasyon kampanyası yürütüldüğünü hatırlatan Hacıyev, "Cumhurbaşkanı'mız röportajlar vererek Batı medyasına doğrudan gerçeği anlattı." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ve Türkiye'nin basın mensuplarının omuz omuza çalıştığını vurgulayan Hacıyev, bu sürecin uluslararası iletişimde nasıl bir fark yarattığını anlattı.

Dezenformasyonu önlemek için sahada aktif bir iletişim stratejisi izlendiğini, doğru ve sabırlı bir bilgilendirme stratejisi uygulandığını vurgulayan Hacıyev, gençlere yönelik mesajında, "Artık genel bilgiler yeterli değil, alanında uzmanlaşmış, derinlemesine bilgi sahibi olmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk dünyasının gelecekte büyük fırsatlar sunduğuna işaret eden Hacıyev, gençlerin bu potansiyelin farkında olması gerektiğini sözlerine ekledi.

- STRATCOM MARKASI HAKKINDA

Stratejik iletişim ve kamu diplomasisi alanında küresel ölçekte çalışmalar yürüten Stratcom markası, İletişim Başkanlığının çatısı altında geliştirildi.

Stratcom Summits, Stratcom Public Forums ve Stratcom Talks gibi girişimler aracılığıyla bilgi paylaşımını artırmayı ve uluslararası düzeyde etkili bir iletişim ağı oluşturmayı hedefleyen marka, akademik yayınlardan dijital içeriklere, uluslararası konferanslardan eğitim programlarına kadar geniş bir yelpazede projeler üretiyor.

Stratcom Talks'a dinleyiciler şu kanallardan ulaşabilecek:

Resmi web sitesi: https://www.stratcomsummit.com/

YouTube: https://www.youtube.com/@stratcomsummit

Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/tr/podcast/stratcom-konu%C5%9Fmalar%C4%B1/id1616622745?l=tr

Spotify: https://open.spotify.com/show/4ky7YHc5y3ufdzMTmxe1v6

SoundCloud: https://soundcloud.com/stratcom-talks