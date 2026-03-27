STRATCOM Zirvesi 2026... İletişim Başkanı Duran: Türkiye bir istikrar markası

İstanbul'da 'STRATCOM Zirvesi 2026' programında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Türkiye bir istikrar markasıdır. Türkiye, aktörlerin aynı masada buluşabildiği nadir bir zemin haline geldi.' dedi.

HABER MERKEZİ27 Mart 2026 Cuma 10:26 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da "STRATCOM Zirvesi 2026" programında konuştu.

İletişim Başkanı Duran açıklamalarından satır başları:

* İsrail'in soykırımı karşısında uluslararası hukuk işletilememiş, sivillerin katledilmesi karşısında küresel sistem ne yazık ki sessiz kalmıştır.

* Uluslararası düzen irtifa kaybediyor. Türkiye bu çöküşü önceden gördü, defalarca uyardı.

* Türkiye bir istikrar markasıdır. Türkiye, aktörlerin aynı masada buluşabildiği nadir bir zemin haline geldi.

* Uluslararası toplum enformasyon çağının hızını henüz sindirememişken şimdi çok daha yıkıcı bir evreyle, dezenformasyon çağıyla karşı karşıyayız.

* Adaletin dünya düzeni için ne kadar hayati olduğunu tarihsel köklerimizden aldığımız ilhamla çok erken bir dönemde kavramıştık.

