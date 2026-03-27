STRATCOM Zirvesi 2026... İletişim Başkanı Duran: Türkiye bir istikrar markası

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da "STRATCOM Zirvesi 2026" programında konuştu.

İletişim Başkanı Duran açıklamalarından satır başları:

* İsrail'in soykırımı karşısında uluslararası hukuk işletilememiş, sivillerin katledilmesi karşısında küresel sistem ne yazık ki sessiz kalmıştır.

* Uluslararası düzen irtifa kaybediyor. Türkiye bu çöküşü önceden gördü, defalarca uyardı.

* Türkiye bir istikrar markasıdır. Türkiye, aktörlerin aynı masada buluşabildiği nadir bir zemin haline geldi.

* Uluslararası toplum enformasyon çağının hızını henüz sindirememişken şimdi çok daha yıkıcı bir evreyle, dezenformasyon çağıyla karşı karşıyayız.

* Adaletin dünya düzeni için ne kadar hayati olduğunu tarihsel köklerimizden aldığımız ilhamla çok erken bir dönemde kavramıştık.