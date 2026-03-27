STRATCOM Zirvesi 2026'da ''Küresel Düzende Yeni Çerçeve: Stratejik İletişim Perspektifi'' Paneli yapıldı

TRT World'den Alican Ayanlar moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Zahir Uddin Swapon ile Kazakistan Kültür ve Enformasyon Birinci Bakan Yardımcısı Kanat Iskakov konuşmacı olarak katıldı.

Ertuğruloğlu, Kıbrıslı Türkler açısından eski dünya düzeninin çöktüğünü belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesinin Kıbrıslı Rumları ödüllendirip Kıbrıslı Türkleri cezalandırdığını söyledi.

Dezenformasyonun Kıbrıslı Türklerin halen mücadele ettiği en büyük sorunlardan olduğuna dikkati çeken Ertuğruloğlu, "KKTC'nin tanınmaması da bunun sebebi." dedi.

Ertuğruloğlu, Kıbrıslı Türkler olarak uluslararası toplum tarafından bir tür "uluslararası yasa dışı oluşum" gibi hedef alındıklarını belirterek, Türkiye'nin zorluklarla mücadele konusunda ülkesine yaptığı yardımlara değindi.

Adaletsizliğe karşı çıkacaklarının altını çizen Ertuğruloğlu, "Çok şanslıyız, ana vatanımız Türkiye bizim yanımızda." diye konuştu.

- ESED REJİMİNİN DEZENFORMASYON YATIRIMLARI

Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa da ülkesinin başından dezenformasyon konusunda çok şey geçtiğini söyledi.

Devrik Beşşar Esed rejiminin dezenformasyona yatırım yaptığını ve propaganda amacıyla kullandığına dikkati çeken Mustafa, ülkedeki iç savaş sürecinde bunun devam ettiğini dile getirdi.

Mustafa, Suriye halkının ve diasporasının dezenformasyona karşı savaştığına işaret ederek, son dönemlerde ülkesindeki medyanın yeniden yapılandırılmasına yönelik çabaları anlattı.

Medya sektörünü yeniden tesis edebildiklerini dile getiren Mustafa, televizyon, radyo ve internet sitelerinin bunun örnekleri olduğunu söyledi.

Mustafa, 15'ten fazla çalıştaya birçok gazeteci ve sivil toplum temsilcisinin katıldığını, amaçlarının profesyonellik ve nesnelliği korumak olduğunu söyledi.

Dezenformasyonla mücadelenin kolay olmadığına, farkındalık yaratılmasının önemine dikkati çeken Mustafa, Suriye krizi sırasında bölgesel medyanın önemli rol oynadığının altını çizdi.

- BANGLADEŞ DE DEZENFORMASYONDAN MUZDARİP

Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Swapon da ülkesinin yoğun nüfusa sahip bulunduğunu, bu nedenle dezenformasyondan muzdarip olduklarını belirtti.

Bangladeş'in sistematik manipülasyona maruz kaldığını söyleyen Swapon, manipülasyonla mücadele konusunda gelişmiş ülkeleri takip ettiklerini dile getirdi.

Swapon, manipülasyonun bütün insanlığın sorunu olduğunu ve tam olarak çözülemediğini vurguladı.

Bangladeş halkının doğru bilgi ve hakikate erişmek istediğine dikkati çeken Swapon, STRATCOM zirvesinin bu hususta çok anlamlı olduğunu söyledi.

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Birinci Bakan Yardımcısı Iskakov da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'a teşekkür ederek, STRATCOM'da ciddi bir küresel diyaloğun olduğunun ve bunun uluslararası işbirliğine zemin hazırladığının altını çizdi.

STRATCOM'un bu yılki temasının dünyadaki mevcut durumu yansıttığına işaret eden Iskakov, yalnızca izole krizler değil daha derin süreçlerle karşı karşıya olunduğu uyarısını yaptı.

Iskakov, yerleşik kuralların aşındığını, devletler arası güvenin azaldığını ve uluslararası ilişkilerde gerilimlerin arttığını belirterek, stratejik iletişimin yalnızca destekleyici araç değil aynı zamanda ulusal güvenliğin bağımsız unsuru haline geldiğini vurguladı.

Kazakistan'ın uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve diyaloğu desteklediği mesajını veren Iskakov, zirvenin özellikle küresel istikrar noktasında yeni yaklaşımların geliştirilmesi, profesyonel iletişim ortamlarının iyileştirilmesi, daha adil, güvenli ve öngörülebilir dünyanın inşasına katkı sağlayacağını anlattı.

Panel, soru-cevap bölümüyle sona erdi.