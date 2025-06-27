Fransa'nın Strazburg şehrindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde toplanan FETÖ mensupları Türkiye aleyhinde gösteri yaptı.

Fethullahçı Terör Örgütü aklanmaya çalışıldı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen Enes Kanter ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun makamında ağırladığı 15 Temmuz darbe girişimi davasında hüküm giyen Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya da gösteride yer aldı.

Eylemde İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları da verildi.

Bazı FETÖ'cü isimlerin İmamoğlu maskesi taktığı görüldü.