İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8895
  • EURO
    46,6841
  • ALTIN
    4228.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Strazburg'da terörü aklama eylemi... FETÖ'cülerden Ekrem İmamoğlu maskesi
Güncel

Strazburg'da terörü aklama eylemi... FETÖ'cülerden Ekrem İmamoğlu maskesi

Fransa'da AİHM önünde eylem yaparak terör örgütünü aklamaya çalışan ve aralarından Enes Kanter'in de olduğu FETÖ'cüler Ekrem İmamoğlu maskesi taktı. FETÖ mensupları İmamoğlu ve FETÖ'den tutuklu isimler için özgürlük çağrısında bulundu.

HABER MERKEZİ27 Haziran 2025 Cuma 08:34 - Güncelleme:
Strazburg'da terörü aklama eylemi... FETÖ'cülerden Ekrem İmamoğlu maskesi
ABONE OL

Fransa'nın Strazburg şehrindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde toplanan FETÖ mensupları Türkiye aleyhinde gösteri yaptı.

Fethullahçı Terör Örgütü aklanmaya çalışıldı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen Enes Kanter ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun makamında ağırladığı 15 Temmuz darbe girişimi davasında hüküm giyen Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya da gösteride yer aldı.

Eylemde İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları da verildi.

Bazı FETÖ'cü isimlerin İmamoğlu maskesi taktığı görüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.