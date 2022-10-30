Su altında kalacak Yusufeli'de büyük göç sürüyor

Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh'un üzerine Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) projelendirildi. Temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nda gövde inşaatı tamamlandı. Baraj inşaatı ile ilçe merkezi ile köylerdeki 5 bin konut, 270 iş yeri ve 9 bin 430 dönüm tarım arazisi, sular altında kalacak.

152 YILLIK TARİHİNDE 7'NCİ KEZ TAŞINACAK



İlçenin yeni yerine taşınması kapsamında, Yansıtıcılar mevkisinde, 24 milyon metreküp kazı ve 11 milyon metreküp dolgu ile 153 hektar alan elde edildi. 3 bölgede 10 etap halinde sürdürülen altyapı çalışmaları ile hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilkokul ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binaları da tamamlandı. Sular altında kalacak Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerinde yaşayanlar için de dağların eteklerinde yeni yerleşim birimleri kuruldu. 7 köyde, yöresel mimaride, 2'şer katlı modern evler yapıldı. Toplam 520 köy evi, inşa edildi. 152 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınacak ilçede büyük göç, yeni yılda tamamlanacak.

Baraj inşaatıyla birlikte merkez ile 7 köyün sular altında kalacağı Yusufeli ilçesinde, 10 bin kişinin yeni yerleşim alanlarına büyük göçü sürüyor. Yeni yerleşim yerinde kamu binaları ve konutların ardından köy halkı da, 'villa köy' benzetmesi yaptığı, dağ eteklerindeki yeni köylerinde yöresel mimariyle yapılan 2 katlı villa tipi evlerine taşınıyor.

'KÖY ŞARTLARINA GÖRE DAHA GÜZEL'



Eşyalarını taşıdıkları yeni evlerinde temizlik yapan köy sakinlerinden Serhat Köprülü, "Kendimize ait temizliği yaptık. Eksiklikler bittikten sonra taşınacağız. Evin genel durumu güzel. Köy şartlarına göre daha güzel. Fiyatları yüksek. Belki evin ederi var" dedi. Elmas Boz ise "Bazı eşyalarımızı getirdik. Evi geziyoruz. Bazı eksiklikler var. Onlar tamamlandıktan sonra taşınacağız. Evimizi beğendik, villa gibi evler" diye konuştu.

Hafız Küçükyar "Memleketimize baraj yapıldığından dolayı bizim evler suyun altında kalıyor. Temizlik yapıyoruz. Yakında taşınmayı düşünüyorum. Hayırlısı Allah'tan. İnşallah daha iyi olur" dedi.

Çevreli Köyü Muhtarı Hulusi Ocak da "Barajdan dolayı kamulaşan 3 mahallemize bir mahalle kurduk. 84 haneli bir mahallemiz vardı. Bu mahallemizde 3 mahalleden komşularımız var. Burada TOKİ tarafından biten evlerin noksanları tespit edilip, o tespitler giderilmeye çalışılıyor. Çevre düzenlenmesinde noksanlarımız var. Dikilen fidanlar kurudu. Kışa kadar taşınmak isteyen komşularımız var. Yeni köyümüz hayırlı uğurlu olur inşallah" ifadelerinde bulundu. (DHA)