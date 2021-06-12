İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2021 Cumartesi / 2 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4047
  • EURO
    10,1808
  • ALTIN
    506.756
  • BIST100
    1460.86
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Güncel

Su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Amasya'nın Taşova ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

AA12 Haziran 2021 Cumartesi 12:59 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 12:59
ABONE OL

Azmi Can Kaşık'ın (18) kullandığı 06 FZR 68 plakalı otomobil, Mülkbükü köyü mevkisinde su kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Vinç yardımıyla kanaldan çıkartılan otomobilde sürücünün bulunmadığı anlaşılınca Amasya Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, suda arama çalışması başlattı.

Aracın kanala düştüğü yerden yaklaşık 300 metre uzaklıkta Kaşık'a ulaşıldı.

Ambulansla Taşova Devlet Hastanesine kaldırılan Kaşık, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.