30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7335
  • 6,4275
  • 255.32
  • 96811.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Su kanalına düşen otomobilden 25 saat sonra kurtarıldı

Aydın'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü, eşi hastaneye kaldırıldı. Araçta mahsur kalan kadının, boğazına kadar gelen suda 25 saat kurtarılmayı beklediği belirlendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Aydın'ın Söke ilçesinde, sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü, eşi jandarma ekiplerince kurtarıldı.
 
Alınan bilgiye göre, dün Hakkı (77) ve eşi Emine Boyacı (75), 35 AGT 371 plakalı otomobilleriyle İzmir'den Aydın'ın Söke ilçesine yakınlarını ziyaret etmek için yola çıktı.
 
Söke'deki yakınları Boyacı çiftinden bir süre sonra haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.
 
Çiftin, geliş güzergahındaki MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, otomobilin Balat Mahallesi güzergahına girdiğini tespit etti.
 
Bölgede çiftin yakınlarıyla arama çalışması yapan ekipler, otomobili DSİ'nin sulama kanalında buldu.
 
Suya giren jandarma ve vatandaşlar, sürücü Hakkı Boyacı'nın araç içindeki cesedine ulaştı.
 
Su seviyesi boğazına kadar geldiği için hayatta kalmayı başaran ve yaklaşık 25 saat kurtarılmayı bekleyen eşi Emine Boyacı ise ekipler tarafından otomobilden çıkartıldı. 
 
Yaşlı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
Boyacı'nın yakınlarından Süleyman Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün en son öğleden sonra 4 gibi konuştuk, bir daha kendilerinden haber alamadık. Durumu jandarmaya bildirdikten sonra arama çalışmaları başladı. Kameralardan bu bölgede olduğunu görünce aramaya başladık. Sulama kanalında bulunca içeri girip teyzemi kurtardık ama eniştem hayatını kaybetmişti." dedi.

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Devrim Muhafızlarına saldırı düzenlendi

Devrim Muhafızlarına saldırı düzenlendi

5 katlı bir iş merkezinde korkutan yangın

5 katlı bir iş merkezinde korkutan yangın

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Hatay'daki araç patlamasında şüpheli sayısı 21'e çıktı

Hatay'daki araç patlamasında şüpheli sayısı 21'e çıktı

Pendik’te hamile kadının aracına saldıranlar için 20’şer yıl hapis cezası istendi

Pendik’te hamile kadının aracına saldıranlar için 20’şer yıl hapis cezası istendi

PKK'lı teröristler kaçırdıkları iki çobanı öldürdü

PKK'lı teröristler kaçırdıkları iki çobanı öldürdü

Trump'a Twitter engeli

Trump'a Twitter engeli

'PKK bölgedeki çatışmanın asıl sebebidir'

'PKK bölgedeki çatışmanın asıl sebebidir'
 

POPÜLER HABERLER

THY’den duygulandıran Eren Bülbül paylaşımı

THY’den duygulandıran Eren Bülbül paylaşımı

Dünyanın en hızlı trenlerine sahip ülkeleri

Dünyanın en hızlı trenlerine sahip ülkeleri

Çin 'savaşırız' demişti! ABD'den 2.2 milyar dolarlık silah kararı

Çin 'savaşırız' demişti! ABD'den 2.2 milyar dolarlık silah kararı

'Yavuz' Avrupa'yı rahatsız etti! Hadsiz çıkış

'Yavuz' Avrupa'yı rahatsız etti! Hadsiz çıkış

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA