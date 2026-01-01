İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2026 Perşembe / 13 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9664
  • EURO
    50,6224
  • ALTIN
    5966.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Su kesintileri vatandaşı çileden çıkardı... Bidonlarla kuyruğa girdiler
Güncel

Su kesintileri vatandaşı çileden çıkardı... Bidonlarla kuyruğa girdiler

Ankara'nın Sincan ilçesinde, su kesintisi nedeniyle vatandaşlar su ihtiyaçlarını çevrede bulunan kaynak suyu çeşmelerinden karşılıyor.

AA1 Ocak 2026 Perşembe 17:06 - Güncelleme:
Su kesintileri vatandaşı çileden çıkardı... Bidonlarla kuyruğa girdiler
ABONE OL

Çamlıdere Barajı'ndaki su alma yapısındaki arzı arttırmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede basınç düşüklüğü ve zaman zaman su kesintileri yaşanıyor.

Su kesintilerinden etkilenen vatandaşlar ise su ihtiyaçlarını ilçenin farklı noktalarında bulunan kaynak suyu çeşmelerinden gidermeye çalışıyor.

Ellerinde damacana ve bidonlarla çeşme başında su dolduran vatandaşlardan Cihat Karayel, yeni yıla susuz girdiklerini belirterek, "Suyun olmaması çok kötü bir şey. Çay bile içemezsin, en kötüsü kişisel bakımını bile gideremezsin." dedi.

Karayel, son zamanlardaki su kesintilerinin haber verilmediğini ileri sürerek, "Bu soğukta su doldurmak zorunda değiliz. Eşimle çocuğum şu an evde bekliyor, evinde sıcak oturmak varken buraya geldim annemle su dolduruyorum. En azından bir haber verilsin. İnsanlar evde ona göre bir önlem alır. Akşam yatarsın, su var. Sabah kalkarsın, su yok." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.