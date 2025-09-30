İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

Su kesintisi Ankara'ya sıçradı! Çok sayıda mahalleye su verilemeyecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kesikköprü Barajı'ndaki 3 borudan 2'sinin patlaması sonucu su kesintisi yapıldığını, yoğun su tüketimi nedeniyle Çankaya ilçesinde su temininde aksaklık yaşandığını bildirdi.

AA30 Eylül 2025 Salı 22:28
Su kesintisi Ankara'ya sıçradı! Çok sayıda mahalleye su verilemeyecek
ABB'den yapılan açıklamada, Kesikköprü Barajı'ndaki 3 borudan 2'sinin patlaması nedeniyle yaşanan arızadan dolayı su kesintisi yapıldığı, yoğun su kullanımına bağlı olarak İvedik Arıtma Tesisi'nde su seviyesinin düşmesi sonucunda P3 Pompa İstasyonu'na su akışı sağlanamadığı belirtildi.

Açıklamada, depolama çalışmaları ve yoğun su tüketimi nedeniyle Çankaya ilçesinde su temininde aksaklık yaşandığı, bugün saat 20.20'de başlayan kesintinin yarın 08.00'de sona ereceği ifade edildi.

Açıklamaya göre, Çankaya ilçesinde kesinti uygulanacak mahalleler şunlar:

"Akpınar, Anıttepe, Arka Topraklık, Aşağı İmrahor, Aşağı Öveçler, Aşıkpaşa, Ata, Aydınlar, Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Bahçelievler, Balgat, Barbaros, Bayraktar, Beytepe, Birlik, Boztepe, Büyükesat, Cebeci, Cevizlidere, Cumhuriyet, Çamlıtepe, Çiğdem, Çukurambar, Devlet, Dilekler, Doğuş, Dumlupınar, Ehlibeyt, Ellinciyıl, Emek, Ertuğrulgazi, Erzurum, Esatoğlu, Eti, Fakülteler, Fidanlık, Gaziosmanpaşa, Gökkuşağı, Göktürk, Güvenevler, Güzeltepe, Harbiye, Hilal, Huzur, İleri, İlkadım, İlkbahar, İlker, İncesu, İşçi Blokları, Karapınar, Karataş, Kavaklıdere, Kazım Özalp, Keklikpınarı, Kırkkonaklar, Kızılay, Kızılırmak, Kocatepe, Konutkent, Korkutreis, Küçükesat, Kültür, Malazgirt, Maltepe, Mebusevleri, Meşrutiyet, Metin Akkuş, Metin Oktay, Mimar Sinan, Muhsin Ertuğrul, Murat, Mustafa Kemal, Mürsel Uluç, Naci Çakır, Nasuh Akar, Oğuzlar, Oran, Orta İmrahor, Osman Temiz, Ön Cebeci, Öveçler, Remzi Oğuz Arık, Sağlık, Sancak, Seyranbağları, Sokullu Mehmet Paşa, Söğütözü, Şehit Cengiz Karaca, Şehit Cevdet Özdemir, Tınaztepe, Topraklık, Umut, Yakupabdal, Yeşilkent, Yıldızevler, Yukarı Bahçelievler, Yukarı Dikmen, Yukarı Öveçler, Yücetepe, 100. Yıl, Zafertepe mahalleleri."

Açıklamada, "Boru arızasında yaşanan aksaklık giderildikten sonra normale dönüş sağlanacaktır. Barajlardaki doluluk oranıyla ilgili ASKİ su kesintisi yapmayı planlamamaktadır." ifadesi kullanıldı.

