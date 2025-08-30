İSTANBUL 29°C / 22°C
  Su krizi yetmedi arızalar da cabası… İzmir 32 saat susuz kalacak
Güncel

Su krizi yetmedi arızalar da cabası… İzmir 32 saat susuz kalacak

İzmir'de su krizine bir de arızalar eklendi. İsale hattındaki arıza nedeniyle sekiz ilçeye 30 Ağustos saat 21.00 ile 1 Eylül saat 05.00 arasında toplam 32 saat su verilmeyeceği açıklandı.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 21:47
Su krizi yetmedi arızalar da cabası… İzmir 32 saat susuz kalacak
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamada, Menemen ilçesindeki Yahşelli Mahallesi'nden gelen isale hattında arıza meydana geldiği ve bu nedenle su kesintisi yapılacağı belirtildi.

8 İLÇE 32 SAAT SUSUZ KALACAK

Kesinti kapsamında Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinin tamamına, Karabağlar, Menemen ve Konak'ın ise bazı mahallelerine 30 Ağustos saat 21.00 ile 1 Eylül saat 05.00 arasında toplam 32 saat su verilmeyecek.

Açıklamada, onarımın tamamlanmasının ardından arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen düzeye gelmesinde gecikmeler yaşanabileceği, kullanım yoğunluğu sebebiyle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının arızanın bitiş saatinin ardından farklılık gösterebileceği ifade edildi.

