Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında, Belediye Meclis Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri oylandı.

Gündem maddelerinin oylanmasının ardından gündem dışı konuşmalara geçildi.

Burada söz alan ABB Meclisi İkinci Başkanvekili Emre Doğan, "Ankara'nın şu anda bir su sıkıntısı yoktur. Arızadan dolayı olmuş olabilir, ekiplerimiz bunu insanüstü çabayla kısa sürede geçirmiştir" dedi.

"ANKARA'NIN KURAKLIK SORUNUYLA İLGİLİ NE YAPTINIZ?"

MHP'li Meclis Üyesi Ali Sarıkaya, Doğan'ın geçmişteki yönetime yönelik sözlerine karşın, "Siz mevcut yönetim olarak 2019'dan beri Ankara'nın kuraklık sorunuyla ilgili ne tedbirler aldınız, ne yaptınız? Bunu sorgulamak isterken, bugün Ankara'ya 700 bin metreküp su sağlayan Kızılırmak suyunu eleştirmek doğru bir politika değil. Emre başkan, 'Ankara'nın su sorunu yok' diye tamamladı sözlerini. Ankara'nın 74 milyon metreküp suyu gözükmekte. Aylık tüketimin 39 milyon metreküp olduğunu ele aldığımızda, biz Ankara'yı 1-2 aylık politikalarla mı yönetiyoruz ki 'Ankara'nın su sorunu yoktur' diyebiliyoruz." eleştirisinde bulundu.

"ARTIK ŞU GEÇMİŞİ SUÇLAMA HUYUNDAN VAZGEÇİN"

ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın da Emre Doğan'ın "Ankara'nın şu anda bir su sıkıntısı yoktur" sözlerine tepki gösterdi.

Yalçın, "Bizim oturduğumuz mahallede 40 gün boyunca su akmadı. Hem tankere para verdik hem de ASKİ'ye ödeme yapacağız, bize 40 gün su sağlamadı." dedi.

Mevcut yönetimin su konusunda 7 senedir ne yaptığını sorgulayan Yalçın, "Artık bırakın şunu. 25 yılı anlatıp, dönüp dönüp geçmişte yapılmayanlar, geçmişte yapılmayanlar... Siz ne yaptınız 7 yıldır? Bugüne kadar Ankara'nın suyuyla ilgili en ufak bir çalışma yapmadınız, 1 damla ek su kaynağı temin etmediniz, 1 metre yeni hat döşemediniz. Yüzde 10'luk bir kesinti yaşandı diyorsun ve bunu küçümseyerek söylüyorsun. 600 bin vatandaş 40 gün boyunca susuzluğa mahkum kaldıysa bunun sorumlusu iş bilmez ABB yönetimidir. Burada bunun hesabını vermek yerine, ne çalışma yapıldığına dair hiçbir açıklama yapmadınız, döndünüz geçmişi suçladınız. Artık şu geçmişi suçlama huyundan vazgeçin." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis Birinci Başkanvekili Işık, gündem dışı konuşmaların ardından 7 Kasım Cuma günü toplanmak üzere oturumu kapattı.

Kasım ayı ABB Meclisi'nde, belediyenin 2026 yılı bütçesi görüşülecek.