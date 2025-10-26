Su sızıntısı kanlı bitti: 1'i çocuk 2 ağır yaralı

İzmir'in konak ilçesinde bir kişi, üst kattaki daireden kendi evine su akması nedeniyle tartıştığı komşusu ile oğlunu tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi 1136 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli bekçi Hasan D. (78), üst kattaki komşusu Mustafa A.'nın (36) dairesinden kendi evine su akması nedeniyle tartışma yaşadı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan D., evinde bulunan tüfekle komşusuna ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Mustafa A. ile oğlu P.A. (7) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından baba ve oğul, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, suç aletiyle birlikte Hasan D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.