İSTANBUL 22°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2025 Pazar / 5 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9489
  • EURO
    48,8502
  • ALTIN
    5545.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Su sızıntısı kanlı bitti: 1'i çocuk 2 ağır yaralı
Güncel

Su sızıntısı kanlı bitti: 1'i çocuk 2 ağır yaralı

İzmir Konak'ta, evine üst kattan su sızan bir kişi, komşusu ve onun oğlunu tüfekle vurarak ağır yaraladı.

IHA26 Ekim 2025 Pazar 11:09 - Güncelleme:
Su sızıntısı kanlı bitti: 1'i çocuk 2 ağır yaralı
ABONE OL

İzmir'in konak ilçesinde bir kişi, üst kattaki daireden kendi evine su akması nedeniyle tartıştığı komşusu ile oğlunu tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi 1136 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli bekçi Hasan D. (78), üst kattaki komşusu Mustafa A.'nın (36) dairesinden kendi evine su akması nedeniyle tartışma yaşadı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan D., evinde bulunan tüfekle komşusuna ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Mustafa A. ile oğlu P.A. (7) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından baba ve oğul, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, suç aletiyle birlikte Hasan D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • su sızıntısı
  • komşu saldırısı
  • tüfek yaralanma

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.