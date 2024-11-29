Su ürünleri mühendisine saldırı... Bakan Yumaklı'dan tepki

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zonguldak'ta su ürünleri denetimleri sonucu asgari boyutların altında hamsi avlayan gemiye idari yaptırım uygulanırken su ürünleri mühendisi mesai arkadaşımız fiziki ve sözlü saldırıya uğramıştır. Zor şartlar altında sürdürülebilir balıkçılık anlayışla görevini yerine getiren arkadaşımıza yapılan saldırıyı en sert dille kınıyorum. Mesai arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken sürecin sonuna kadar Bakanlık olarak takipçisi olacağımızın da bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.