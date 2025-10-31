İSTANBUL 19°C / 11°C
Su yok, israf ve şov var! Patlayan boruları tamir etmeyen CHP'li belediyeye tepki: Basına çıkınca geliyorlar

Aylardır su sıkıntısı ve kesintisi yaşayan Tekirdağ'da vatandaşlar, günlerce onarılmayan su borularına tepki gösterdi. Patlayan su borularından sokaklara akan su, israfı gözler önüne serdi. Mahalle sakinleri, su patlaklarının ancak basına yansıyınca onarıldığını öne sürerek, 'Bir haftadır bu şekilde. Ne gelen var ne giden. Arıyoruz ama sonuç yok, ancak haber olunca ekip geliyor' dediler.

IHA31 Ekim 2025 Cuma 15:14 - Güncelleme:
Geçtiğimiz yaz aylarında susuzluk sorunu yaşayan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, son günlerde sokak aralarındaki su patlakları adeta kronik hale geldi.

Hemen hemen her gün onlarca ihbar yapılmasına rağmen, bazı patlakların günlerce onarılmadığı ve suyun boşa aktığı belirtildi.

Mahalle sakinleri, su patlaklarının ancak basına yansıyınca onarıldığını öne sürerek duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Bir haftadır bu şekilde. Ne gelen var ne giden. Arıyoruz ama sonuç yok, ancak haber olunca ekip geliyor" diyerek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve alt birimi olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğüne sitem etti.

Süleymanpaşa genelinde art arda yaşanan su patlakları, hem su israfına hem de yolların çamur deryasına dönüşmesine neden olurken, vatandaşlar kalıcı çözüm talep ediyor.

