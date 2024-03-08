Suat Pamukçu: YRP adayı DEM'in önünü açar

Yeni Şafak'a konuşan Pamukçu, Milli Görüş ilkeleri uyarınca seçimlerde amacın CHP'ye kaybettirmek olması gerektiğini ancak YRP'nin farklı davrandığını ifade etti. Pamukçu, Şanlıurfa'da eski AK Partili birinin aday gösterilmesi konusunda "Orada CHP'yi bırak, HDP'nin (DEM) önünü açarsın. Böyle bir riski var. İstanbul'da Murat Kurum'u seçtirmekten daha önemlisi Ekrem İmamoğlu'nu seçtirmemektir" dedi.

Genel Başkan Fatih Erbakan'ın yanında FETÖ'cüler olduğunu iddia eden Suat Pamukçu, "Israrla ittifaka karşı olanlar kesin FETÖ'cüdür. Bu FETÖ'cülerin de şu anda tek hedefleri Reisicumhur'dur" diye konuştu.