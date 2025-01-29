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  • Suat Toktaş ve Kürşat Oğuz'a gözaltı! ''Bilirkişinin ifşa edilmesi'' soruşturması genişliyor
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Suat Toktaş ve Kürşat Oğuz'a gözaltı! ''Bilirkişinin ifşa edilmesi'' soruşturması genişliyor

Halk TV yayınında 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, kanalın genel yayın yönetmeni Suat Toktaş ve program koordinatörü Kürşat Oğuz'un ifadeleri alınacak.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 15:43 - Güncelleme:
Suat Toktaş ve Kürşat Oğuz'a gözaltı! ''Bilirkişinin ifşa edilmesi'' soruşturması genişliyor
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halk TV yayınında, "bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayımlandığının, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin" tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, söz konusu eylemlere iştirak ettiği belirlenen Toktaş ve Oğuz'un ifadelerinin savcılık tarafından alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildi.

Bilirkişiyi ifşa eden Halk TV çalışanları adliyeye sevk edildi

Bu arada, soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Seda Selek ve Serhan Asker'in savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, mevcut delil durumu dikkate alınarak adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İmamoğlu'nun hedefindeki bilirkişiye gizli ses kaydı kumpası

Barış Pehlivan'ın ise savcılıktaki işlemleri sürüyor.

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